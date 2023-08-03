Как применять минимальные ставки авторского вознаграждения за исполнение произведений

Министерство юстиции приказом от 28 июля 2023 года утвердило Инструкцию по применению минимальных ставок авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что авторское вознаграждение по минимальным ставкам, утвержденным приказом Минюста от 22 июня 2023 года, начисляется за:

публичное исполнение драматических, музыкально-драматических произведений, концертных, эстрадных, цирковых, танцевальных программ, музыкальных произведений с текстом или без текста как артистами-исполнителями, так и с помощью технических средств;

публичное сообщение произведений;

воспроизведение или распространение произведений, в том числе сдачу внаем и публичный прокат;

воспроизведение аудиовизуальных произведений в личных целях без согласия автора.

При этом минимальные ставки авторского вознаграждения применяются, если иное не определено договором между пользователем и автором, его правопреемником либо организацией, управляющей имущественными правами на коллективной основе.

Авторское вознаграждение за публичное исполнение произведений начисляется в процентах:

от сумм валового сбора, поступающих от продажи билетов за публичное исполнение одного произведения или программы;

от сумм гарантированной оплаты по договору либо иных сумм доходов.

В случаях, когда затруднительно или невозможно определение точного размера дохода плательщика, авторское вознаграждение за исполнение музыкальных произведений с текстом или без текста, литературных произведений как артистами исполнителями, так и при исполнении с помощью технических средств (проигрыватели любых носителей звука) при бесплатном входе на дискотеках, в ночных клубах, ресторанах, кафе, кинотеатрах, казино, барах, бистро, столовых, на открытых площадках, игровых аттракционах и других общественных местах начисляется в МРП, предусмотренных пунктом 26 минимальных ставок авторского вознаграждения за использование произведений путем публичного исполнения.

Авторское вознаграждение за публичное сообщение произведений начисляется в размерах, установленных в процентах от общей суммы дохода.

При этом под общим доходом, с которого должно начисляться авторское вознаграждение, понимается доход, состоящий из поступлений за размещение рекламы, спонсорских поступлений на создание передач, поступлений в виде спонсорского либо иного финансирования, поступлений в виде абонентской платы, платы за получение доступа к произведениям, если таковые имеются и так далее.

Авторское вознаграждение за воспроизведение или распространение экземпляров звукозаписи, содержащих произведения, как охраняемые, так и неохраняемые авторским правом, начисляется только за произведения, охраняемые авторским правом.

Авторское вознаграждение за воспроизведение аудиовизуальных произведений в личных целях без согласия автора, подлежащее уплате лицами, изготавливающими и импортирующими оборудование и материальные носители, используемые для такого воспроизведения, начисляется в процентах:

от цены реализации единицы оборудования и материальных носителей (в отношении изготовителей оборудования и материальных носителей);

от таможенной стоимости единицы оборудования и материальных носителей (в отношении импортеров оборудования и материальных носителей).

Применение ставок

Вместе с тем ставки авторского вознаграждения, установленные за использование пьес для детей, в том числе пьес в кукольном исполнении, применяются к указанным пьесам независимо от места их исполнения.

Пьесы, написанные по мотивам собственных произведений, приравниваются к оригинальным, если инсценировка была сделана без соавторов.

Пьесы для детей, написанные по мотивам народных сказок, приравниваются к оригинальным.

Если произведение было создано автором на двух или нескольких языках без оговорки о том, какой текст является оригинальным, а какой переводным, оно признается оригинальным на каждом из этих языков.

Авторское вознаграждение за публичное исполнение программ, состоящих из произведений, охраняемых и неохраняемых авторским правом (в том числе музыки, сопровождающей драматические произведения), начисляется по полной ставке.

Авторское вознаграждение за публичное исполнение произведений, созданных соавторами как одно неразрывное целое, начисляется только тем соавторам (их правопреемникам), авторское право которых охраняется. При этом размер начисляемого вознаграждения определяется в соответствии с распределением вознаграждения между соавторами пропорционально установленной ставке.

При этом за концерты, целиком состоящие из произведений, перешедших в общественное достояние, авторское вознаграждение не начисляется.

Авторское вознаграждение за концертные, эстрадные, цирковые или танцевальные программы начисляется независимо от того, исполняются ли произведения в исполнении артистов или звучат в звуковой записи, а также независимо от получения или неполучения пользователем дохода от продажи билетов на такие программы.

Если спектакль включает несколько одноактных произведений, вознаграждение начисляется за каждое произведение в отдельности по установленной для него ставке.

Если одноактное произведение исполняется в концертной программе, вознаграждение за это произведение начисляется по установленной для него ставке и, кроме того, начисляется ставка, предусмотренная за концертную программу.

Если спектакль включает два многоактных произведения, вознаграждение за каждое произведение начисляется, исходя из 1/2 ставки, предусмотренной для соответствующих многоактных произведений.

Если многоактное произведение исполняется с концертной программой, то вознаграждение за многоактное произведение начисляется, исходя из 1/2 ставки, предусмотренной для соответствующих произведений, и дополнительно начисляется ставка, предусмотренная за соответствующую концертную программу.

При публичном исполнении произведений малых форм установленная для переводчика сумма гонорара распределяется поровну между авторами перевода.

За перевод пьесы-инсценировки, охраняемой авторским правом, авторское вознаграждение начисляется по ставкам, установленным для переводов оригинальных произведений.

Ставки авторского вознаграждения за исполнение музыкально-драматических произведений применяются также в случаях, когда произведение ставится в концертном исполнении.

Варианты либретто и новые подтекстовки оперетт, музыкальных комедий и мюзиклов с музыкой иностранных композиторов приравниваются к переводам.

Между тем вознаграждение за музыку к драматическим произведениям начисляется в размере 1% за каждый акт, независимо от количества музыкальных номеров, а также от того, звучит ли музыка в исполнении артистов или в звуковой записи.

Оговаривается, что если в концертной программе наряду с эстрадными произведениями исполняется хотя бы одно крупное симфоническое произведение, либо камерное произведение, либо многоактные произведения для народных инструментов, либо хореографический концерт, авторское вознаграждение за такую концертную программу начисляется в размере 7% от суммы валового сбора от продажи билетов (как за концерт из симфонических, вокально-симфонических и камерных произведений).

Если в программу новогоднего елочного представления включается драматическое или музыкально-драматическое произведение, авторское вознаграждение за такое произведение начисляется по ставкам, установленным для драматических и музыкально-драматических произведений.

За программу, состоящую из концерта и танцев, при единой входной плате авторское вознаграждение начисляется как за эстрадный концерт в размере 4% от суммы валового сбора.

Авторское вознаграждение по ставке, установленной пунктом 24 минимальных ставок авторского вознаграждения за использование произведений путем публичного исполнения, подлежит оплате за исполнение музыкальных произведений с текстом или без текста в качестве сопровождения спортивных соревнований, показательных выступлений спортсменов, игровых аттракционов, показа мод, проведение выставок, ярмарок, фестивалей, конкурсов и других мероприятий, исполняемых на массовых аренах (стадионах, дворцах спорта, ипподромах и тому подобное) при платном входе.

Если на массовой арене исполняются эстрадные, цирковые представления и концерты, драматические или музыкально-драматические произведения, авторское вознаграждение за них начисляется по ставкам, установленным для концертов, драматических и музыкально-драматических произведений, а также цирковых представлений.

Авторское вознаграждение за публичное исполнение произведений на площадках без взимания отдельной платы за вход на эту площадку (фойе театров до и после спектакля или в антрактах, фойе кинотеатров, кафе, рестораны, открытые площадки в парках, садах и стадионах и так далее) начисляется в МРП.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане утвердили минимальные ставки авторского вознаграждения. Они начали действовать с 8 июля 2023 года.

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