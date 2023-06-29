Бывшего главреда журнала "Хакер" задержали в Казахстане – комментарий Генпрокуратуры

Заместитель генпрокурора Улан Байжанов в кулуарах Сената 29 июня прокомментировал задержание бывшего главного редактора российского журнала "Хакер" Никиты Кислицина, сообщает Zakon.kz.

Улан Байжанов отметил, что Кислицина, бывшего главреда журнала "Хакер" и разработчика софта против киберпреступлений F.A.C.C.T., задержали "буквально на днях" по запросу США.

"Каким образом исполняется запрос? Выставляется через Интерпол, через базу данных красный флажок, что он был задержан. Теперь мы направляем в соответствующую страну, которая направляла запрос: "В чем вы его обвиняете? Конкретно покажите фабулу этого дела". Потом мы анализируем, является ли данное правонарушение преступлением у нас. Будет тщательное изучение этого дела. Потом только мы будем принимать решение относительно выдачи или невыдачи. Есть разные обстоятельства". Заместитель генпрокурора РК Улан Байжанов

Представитель Генпрокуратуры отметил, что если Кислицин подаст заявление на убежище, весь процесс немного затянется. Он добавил, что Россия также направила запрос Казахстану, в котором просит не выдавать Никиту Кислицина американцам.

"Если Москва хочет просто его вернуть любым способом, чтобы он не попал в руки (американцев. – Прим.ред.), то они то же самое должны доказать, что он совершил. Если он гражданин России и изъявит желание туда возвращаться, будем комплексно принимать решение. Я не могу пока заведомо вам озвучивать то решение, к которому мы придем". Улан Байжанов

Никиту Кислицина подозревают в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации во время его работы в журнале "Хакер".

В июне стало известно, что хакеры начали воровать криптовалюту с помощью пиратских версий Windows.