Смаилов: В 2023 году мы ожидаем рост экономики на уровне 4,5-5%

Премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о ходе развития экономики Казахстана, выступая на республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии Amanat в Астане, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что на сегодняшний день экономика республики адаптировалась к неблагоприятным внешнеэкономическим условиям и вышла на путь устойчивого развития. В частности, по итогам прошлого года ее рост составил 3,3%. При этом количество работающих субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 27%, численность занятых в этом секторе человек выросла на 18% – до 4,1 млн, а доля МСБ в экономике в целом изменилась с 33% до 36,5%.



"Принимаемые в этом году меры также позволили обеспечить стабильное развитие экономики. За пять месяцев реальный рост валового внутреннего продукта составил 4,5%. Положительная динамика формируется по всем основным направлениям", – сказал Алихан Смаилов.

Так, фактический рост в строительстве составляет 12%, в торговле – 10%, в отрасли связи – 9%, в транспортной сфере – 7%, в обрабатывающей промышленности – 3,3%.

"Экономический рост напрямую связан с инвестициями. Реальный объем инвестиций в основной капитал за пять месяцев увеличился на 17,2%. В этом году мы ожидаем рост экономики на уровне 4,5-5%, а в среднесрочной перспективе – не менее 6%", – подчеркнул премьер-министр.

При этом Алихан Смаилов обозначил, что одной из основных задач правительства и местных исполнительных органов является стабилизация цен на продукты. Для этого сегодня реализуется комплекс мер по контролю и снижению инфляции, предусматривающий заключение форвардных контрактов с сельхозпроизводителями, активную работу стабилизационных продовольственных фондов, строительство овощехранилищ, антимонопольное и внешнеторговое регулирование и т. д.

"В результате в мае текущего года годовая инфляция замедлилась с 21% до 15,9%. Вместе с тем перед нами стоит задача уменьшить ее в два раза до конца года", – сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что основой работы правительства является реализация предвыборной платформы главы государства и программы партии Amanat.

"Эффективная реализация этих программных документов позволит повысить уровень жизни населения. У нас есть все необходимые ресурсы для достижения поставленных целей. Это также требует активного участия маслихатов", – отметил Алихан Смаилов.