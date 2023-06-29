Что нужно знать о плане Японии спустить в море очищенную радиоактивную воду с Фукусимы

В то время как Япония готовится спустить в море очищенные радиоактивные сточные воды с разрушенной атомной электростанции Фукусима, в регионе продолжается противостояние этому спорному плану, сообщает Zakon.kz.

28 июня регулятор ядерной энергетики страны начал окончательную проверку воды, которая в настоящее время хранится примерно в 1000 огромных резервуарах, сообщает SCMP.

Она будет отфильтрована и разбавлена перед выпуском через подводный туннель, который протянется на километр в океан.



Однако, несмотря на то, что Токио постарался проявить должную осмотрительность, решение о спуске воды продолжает вызывать споры.

В заявлении Гринпис выражается опасение, что выделяемая радиоактивность может изменить ДНК человека, а страны тихоокеанских островов заявили о своей озабоченности тем, что этот проект может способствовать ядерному загрязнению голубой части Тихого океана.

Этот вопрос также вызвал дискуссии в Южной Корее и привел к бойкоту японской косметики в Китае.

В Гонконге секретарь по вопросам окружающей среды и экологии Тсе Чин-ван заявил в среду, что если сброс будет проходить по плану, город немедленно запретит импорт водных продуктов из прибрежных префектур, расположенных поблизости от Фукусимы, и введет "строгий контроль за импортом" других подобных товаров из других регионов Японии.

Местные рыбацкие общины Фукусимы все еще страдают от запретов на ввоз их продукции, и многие выступают против плана, опасаясь репутационного ущерба и финансовых потерь для своего бизнеса.

Однако японское правительство утверждает, что вода безопасна, и надеется получить "зеленый свет" от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое вскоре должно выпустить свой окончательный отчет о безопасности плана "Фукусима".

ООН и эксперты-ядерщики в Японии также заявили, что очищенные сточные воды не представляют угрозы.

В то время как Япония готовится к выполнению плана сброса сточных вод, в обществе обсуждают некоторые ключевые события и противоречия:

Наука

Мощное землетрясение и цунами, обрушившиеся на побережье Японии в 2011 году, вывели из строя три реактора на АЭС Фукусима и привели к гибели тысяч людей.

12 лет спустя поврежденные активные зоны реакторов все еще нуждаются в охлаждении водой. Но места для хранения этой жидкости заканчиваются.

Резервуары, в которых хранится очищенная вода, достигнут своего предела в 2024 году. В прошлом месяце емкость резервуаров достигла 97%, что побудило Японию приступить к реализации плана по фильтрации, очистке и разбавлению загрязненной воды перед сбросом ее в Тихий океан этим летом.

Согласно плану, возглавляемому оператором атомной станции, компанией Tokyo Electric Power Company (Tepco), более 1,3 млн тонн воды будут постепенно сбрасываться в течение двух-трех десятилетий.

Это предложение, как и безопасность очищенной воды, было поставлено под сомнение. Лю Гуаньюань, уполномоченный Министерства иностранных дел Китая в Гонконге, утверждает, что если вода действительно безопасна, то ее следует сбрасывать у берегов Японии, а не строить туннель на морском дне для сброса в океан.

Воду обрабатывают на месте, чтобы удалить большую часть радиоактивных материалов, но она все еще будет содержать следы трития – радиоактивной формы водорода, которую трудно отделить от воды. Ученые говорят, что не существует жизнеспособной технологии для удаления ничтожно малых концентраций трития из такого объема воды.



Эксперты считают, что реальная опасность может заключаться в продолжении хранения загрязненной воды в случае разлива в результате другого стихийного бедствия или человеческой ошибки.



Рыболовецкие общины

Однако все еще существуют опасения, что некоторые опасные радионуклиды – такие как кобальт и стронций – могут проскочить через процесс фильтрации и очистки воды. Многие ученые и защитники окружающей среды также говорят о недостатке знаний о долгосрочных последствиях воздействия даже малых доз трития.

Независимая инспекция МАГАТЭ дает уверенность в том, что будет сброшена только вода с безопасным уровнем трития.

Япония также должна постоянно контролировать качество воды после ее сброса в море и приглашать для этого независимые организации и ученых.



Однако японские рыбаки, чьи средства к существованию могут серьезно пострадать, решительно выступают против плана сброса сточных вод.

Репутация отрасли сильно пострадала после ядерной катастрофы 2011 года, когда десятки стран запретили импорт продукции из Фукусимы и других близлежащих префектур. США и Европейский союз ослабили свои ограничения только в 2021 году.

Дипломатические дилеммы

Этот вопрос стал горячей темой в парламенте Южной Кореи, соседа Японии, отделенного от нее лишь водоемом.

Главная оппозиция страны, Демократическая партия Кореи (ДПК), добивается коллективных действий с тихоокеанскими странами против японского плана, но правительство стремится к более дипломатичному подходу, призывая общественность и оппозицию дождаться результатов экспертизы безопасности.

Политический раскол не вызывает удивления, поскольку президент Южной Кореи Юн Сук Ёль пытается исправить исторически неспокойные отношения страны с Японией и углубить военные связи.

В мае южнокорейскую делегацию в составе 21 человека принял премьер-министр Японии Фумио Кисида для посещения АЭС Фукусима с целью изучения проблем безопасности.

Как и в Японии, члены правящей партии также прилагают усилия, чтобы снять озабоченность общественности по поводу безопасности продуктов в Южной Корее, посещая рынки морепродуктов и обещая поддержать предпринимателей, опасающихся падения продаж.

Однако оппозиционные законодатели утверждают, что для правящей партии дипломатические отношения важнее общественной безопасности.