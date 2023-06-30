В массовом ДТП в Алматы столкнулись пять машин

В результате ДТП пять автомобилей столкнулись на проспекте Райымбека между улицами Емцова и Утеген батыра в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Hyundai Sonata двигался по проспекту Райымбека в восточном направлении. По словам очевидцев, водитель высадила пассажира и начала разворот со второго ряда.

Автомобиль Lexus двигался по проспекту в заднем направлении, за ним двигались Daewoo Nexia и Mercedes Е класса. Разворот Hyundai стал для них неожиданностью.

Daewoo Nexia и Hyundai столкнулись. Mercedes на высокой скорости врезался в Nexia. Nexia отбросило в сторону, машина перелетела через бордюр на тротуар и врезалась в дерево.

Неуправляемый Hyundai закрутило на дороге и тут в него врезался Lexus. Hyundai выбросило обратно на полосу, по которой он двигался, где автомобиль столкнулся еще и с Chevrolet Cobalt.

В ДТП пострадал водитель Daewoo Nexia. Его госпитализировали.

Стоит отметить, что, по словам хозяйки Hyundai Sonata, она приобрела авто в салоне в кредит и владеет им всего два месяца.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.





Фото: Zakon.kz









Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz



