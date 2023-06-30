В массовом ДТП в Алматы столкнулись пять машин
Автомобиль Hyundai Sonata двигался по проспекту Райымбека в восточном направлении. По словам очевидцев, водитель высадила пассажира и начала разворот со второго ряда.
Автомобиль Lexus двигался по проспекту в заднем направлении, за ним двигались Daewoo Nexia и Mercedes Е класса. Разворот Hyundai стал для них неожиданностью.
Daewoo Nexia и Hyundai столкнулись. Mercedes на высокой скорости врезался в Nexia. Nexia отбросило в сторону, машина перелетела через бордюр на тротуар и врезалась в дерево.
Неуправляемый Hyundai закрутило на дороге и тут в него врезался Lexus. Hyundai выбросило обратно на полосу, по которой он двигался, где автомобиль столкнулся еще и с Chevrolet Cobalt.
В ДТП пострадал водитель Daewoo Nexia. Его госпитализировали.
Стоит отметить, что, по словам хозяйки Hyundai Sonata, она приобрела авто в салоне в кредит и владеет им всего два месяца.
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz