Две машины столкнулись на Саина в Алматы: возможен угон автомобиля
По данным специального корреспондента Zakon.kz, в северном направлении по проспекту Саина двигался автомобиль Hyundai Accent и следом за ним – Toyota Hilux.
Пока по невыясненным обстоятельствам, Toyota Hilux врезался в заднюю часть Hyundai.
Фото: Zakon.kz
От мощного удара Hyundai закрутило на проезжей части, а потерявший управление автомобиль Toyota стал петлять из стороны в сторону и от этого опрокинулся, перевернулся и прокатился на боковой части, перекувырнувшись при этом несколько раз.
Фото: Zakon.kz
В неуправляемом состоянии Toyota Hilux пронесся более сотни метров, на целых 70 метров опередив Hyundai.
Фото: Zakon.kz
В результате этого ДТП пострадал водитель Hyundai. Его госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
Водитель же и пассажир другого транспортного средства, со слов очевидцев, самостоятельно выбрались из машины и покинули место аварии.
Фото: Zakon.kz
Позже на номер 102 было сообщено об угоне автомобиля Toyota Hilux.
Фото: Zakon.kz
На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и криминалист.
Фото: Zakon.kz
По факту заявленного угона на месте ждут опергруппу. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства аварии и установить, имел ли на самом деле место угон машины.
Фото: Zakon.kz
