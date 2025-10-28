#АЭС в Казахстане
Происшествия

Две машины столкнулись на Саина в Алматы: возможен угон автомобиля

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 07:14 Фото: Zakon.kz
Рано утром 28 октября в Алматы по проспекту Саина, между улицей Толе би и проспектом Райымбека, произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

По данным специального корреспондента Zakon.kz, в северном направлении по проспекту Саина двигался автомобиль Hyundai Accent и следом за ним – Toyota Hilux.

Пока по невыясненным обстоятельствам, Toyota Hilux врезался в заднюю часть Hyundai.

Фото: Zakon.kz

От мощного удара Hyundai закрутило на проезжей части, а потерявший управление автомобиль Toyota стал петлять из стороны в сторону и от этого опрокинулся, перевернулся и прокатился на боковой части, перекувырнувшись при этом несколько раз.

Фото: Zakon.kz

В неуправляемом состоянии Toyota Hilux пронесся более сотни метров, на целых 70 метров опередив Hyundai.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадал водитель Hyundai. Его госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

Водитель же и пассажир другого транспортного средства, со слов очевидцев, самостоятельно выбрались из машины и покинули место аварии.

Фото: Zakon.kz

Позже на номер 102 было сообщено об угоне автомобиля Toyota Hilux.

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и криминалист.

Фото: Zakon.kz

По факту заявленного угона на месте ждут опергруппу. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства аварии и установить, имел ли на самом деле место угон машины.

Фото: Zakon.kz

Недавно сообщалось, что аким попал в смертельное ДТП в Алматинской области.

Аксинья Титова
