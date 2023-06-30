Стали известны имена трех лучших казахстанских боксеров по итогам июня
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Как пишет Sports.kz по итогам июня Жанибек Алимханулы не входит в топ-3 казахстанских боксеров.
В топ-10 в июне произошли следующие изменения: позициями поменялись Руслан Мадиев (15-2, 6 КО) и Жанкош Тураров (27-0, 20 КО) - Мадиев поднялся на седьмую строчку, а Тураров опустился на восьмую; также на девятое место поднялся Евгений Павлов (10-0, 8 КО), а Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО) опустился на десятое.
Актуальный рейтинг лучших боксеров Казахстана (по версии BoxRec) представлен ниже.
- Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО)
- Мейирим Нурсултанов (19-0, 11 КО)
- Сергей Липинец (17-2-1, 13 КО)
- Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО)
- Бекман Сойлыбаев (16-1, 7 КО)
- Али Ахмедов (19-1, 14 КО)
- Руслан Мадиев (15-2, 6 КО)
- Жанкош Тураров (27-0, 20 КО)
- Евгений Павлов (10-0, 8 КО)
- Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО).
Ранее сообщалось, что Головкин начал переговоры по бою с 34-летним британцем Джоном Райдером.
14 июня Международная боксерская организация объявила, что Геннадий Головкин официально отказался от титула чемпиона мира в среднем весе. Ранее GGG оставил чемпионские пояса WBA Super и IBF.