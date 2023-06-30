Стали известны имена трех лучших казахстанских боксеров по итогам июня

Рейтинг лучших казахстанских боксеров по итогам июня по версии сайта Boxrec.com возглавляет Геннадий Головкин, далее идут Мейирим Нурсултанов и Сергей Липинец, сообщает Zakon.kz

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Как пишет Sports.kz по итогам июня Жанибек Алимханулы не входит в топ-3 казахстанских боксеров.

В топ-10 в июне произошли следующие изменения: позициями поменялись Руслан Мадиев (15-2, 6 КО) и Жанкош Тураров (27-0, 20 КО) - Мадиев поднялся на седьмую строчку, а Тураров опустился на восьмую; также на девятое место поднялся Евгений Павлов (10-0, 8 КО), а Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО) опустился на десятое.

Актуальный рейтинг лучших боксеров Казахстана (по версии BoxRec) представлен ниже.

Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) Мейирим Нурсултанов (19-0, 11 КО) Сергей Липинец (17-2-1, 13 КО) Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) Бекман Сойлыбаев (16-1, 7 КО) Али Ахмедов (19-1, 14 КО) Руслан Мадиев (15-2, 6 КО) Жанкош Тураров (27-0, 20 КО) Евгений Павлов (10-0, 8 КО) Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО).

Ранее сообщалось, что Головкин начал переговоры по бою с 34-летним британцем Джоном Райдером.

14 июня Международная боксерская организация объявила, что Геннадий Головкин официально отказался от титула чемпиона мира в среднем весе. Ранее GGG оставил чемпионские пояса WBA Super и IBF.