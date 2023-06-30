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Глава Нацбанка ответил на критику о курсовой политике в Казахстане

Нацбанк, Галымжан Пирматов, Казахстан Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов в кулуарах правительства 30 июня ответил на критику о курсовой политике в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что уже этой осенью казахстанцы получат новые повышенные тарифы на тепло и электроэнергию. В этой связи они поинтересовались, будет ли Нацбанк пересматривать валютную политику.

"У Нацбанка валютная политика очень простая – мы не таргетируем какой-то уровень курса, курс у нас свободно плавающий и определяется спросом и предложением", – заявил в ответ Галымжан Пирматов.

Он ответил и на критику о том, почему у Нацбанка всегда позиция "моя хата с краю", хотя президент всегда говорит, что Нацбанк несет такую же ответственность по инфляции и, в принципе, благосостоянию граждан, как и правительство.

"Я прошу вас, чтобы вы отметили, что позиция не "наша хата с краю". Мы осознанно говорим: курсовая политика – свободно плавающая, определяется спросом и предложением. У Нацбанка есть право и возможность при необходимости делать интервенции. Мы не позволим сверхволатильности краткосрочной на рынке. Но в то же время мы не вмешиваемся в рыночное курсообразование. Это совсем разные вещи. Я хочу, чтобы вы понимали – на вас большая ответственность. Вы такими словами разбрасываетесь. Что значит у Нацбанка позиция "моя хата с краю"? Я хочу, чтобы вы все-таки правильно освещали то, что мы говорим. У Нацбанка большая ответственность. И я считаю, что рынок должен определять курс – это очень четкая позиция", – заявил Галымжан Пирматов.

При этом глава Нацбанка отметил, что главный банк страны не позволит краткосрочной сверхволатильности на рынке.

"Мы не таргетируем какой-то уровень курса. Курс будет определяться спросом и предложением на рынке", – резюмировал Галымжан Пирматов.

Ранее Галымжан Пирматов высказался о программе льготного автокредитования, которую недавно закрыли.

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