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Перечень профессий для самостоятельного трудоустройства иностранцев утвердили в Казахстане

Перечень профессий для самостоятельного трудоустройства иностранцев утвердили в Казахстане Фото: pexels
Министр труда приказом от 22 июня 2023 года утвердила Правила выдачи справок иностранцу о соответствии его квалификации, перечень приоритетных отраслей экономики и востребованных в них профессий для самостоятельного трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства, сообщает Zakon.kz.

Приказ устанавливает отрасли экономики и востребованные профессии, по которым иностранец или лицо без гражданства могут трудоустроиться самостоятельно. В перечень вошли:

Общее среднее образование

Учитель – 6 и 7 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации образования:

  • учитель биологии (со знанием иностранного языка)
  • учитель информатики (со знанием иностранного языка)
  • педагог дополнительного образования (со знанием иностранного языка)
  • учитель физики (со знанием иностранного языка)
  • учитель химии (со знанием иностранного языка)
  • учитель иностранного языка
  • учитель математики (со знанием иностранного языка)

Техническое и профессиональное среднее образование

Преподаватель – 6 и 7 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации образования:

  • преподаватель общеобразовательных, социально-экономических, общепрофессиональных, специальных дисциплин (по профилю) (со знанием иностранного языка)
  • преподаватель иностранного языка

Высшее и послевузовское образование

Преподаватель, научный сотрудник – 7 и 8 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации образования:

  • преподаватель специальных дисциплин (со знанием иностранного языка)
  • научный сотрудник (со знанием иностранного языка)
  • менеджер (ректор, проректор, декан, руководители структурных подразделений) (со знанием иностранного языка)
  • преподаватель иностранного языка

Деятельность в области здравоохранения

  • Врач анестезиолог-реаниматолог
  • Врач хирург детский (неонатальный)
  • Врач общей практики
  • Врач – неонатолог
  • Врач – онкогематолог
  • Врач – онколог
  • Врач – патологоанатом (в том числе, врач – цитолог)
  • Врач – педиатр
  • Врач – психиатр-нарколог
  • Инженер физик (в медицине)
  • Врач – фтизиатр

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям (Деятельность, связанная с вычислительной техникой)

  • Специалист по поддержке программных продуктов (специалист по компьютерным специальным эффектам, специалист в сфере информационных технологий и электроники, специалист по анимации и компьютерной графике)
  • Программист (компьютерный) (Программист-изготовитель)
  • Администратор баз данных
  • Инженер по внедрению новой техники и технологий
  • Системный архитектор
  • Системный аналитик

Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг (Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта)

  • Артист
  • Бутафор
  • Инженер по обслуживанию оборудования (аудио-, видео-)
  • Инженер по звукозаписи (звуковой системы Dolby)
  • Искусствовед
  • Инженер по испытанию и обработке пленки (инженер по разработке кинопленок)
  • Юрист, экономист, инженер с 7 и 8 уровнями квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации: директор центра (музейно-выставочного, научно-технического творчества)

Транспорт и связь

Деятельность железнодорожного транспорта

  • Инспектор-приемщик заводской (железнодорожной продукции)

Деятельность воздушного транспорта

  • Инженер-конструктор в авиации
  • Диспетчер по организации авиационных перевозок (пассажирских, почтово-грузовых, международных) (специалист по организации полетов)
  • Инженер по диагностике авиационной техники (инженер-контролер по техническому обслуживанию, ремонту и диагностике авиационной техники)
  • Инженер авиационного и радиоэлектронного оборудования
  • Специалист по оборудованию пассажирского салона воздушного судна
  • Специалисты по баллистическому обеспечению космических аппаратов
  • Специалисты по бортовым системам космических аппаратов
  • Диспетчер производственно-диспетчерской службы (по контролю за подготовкой воздушных судов к вылету, обеспечению суточного плана полетов, организации информационно-справочной работы) (специалист по контролю за авиационными нормативами и публикациями)
  • Администратор по безопасности полетов (специалист по безопасности полетов)

Деятельность морского транспорта

Юрист, экономист, инженер – 7 и 8 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации:

  • Начальник портового флота
  • Заместитель начальника портового флота
  • Капитан-наставник
  • Инженер-конструктор в судостроении
  • Старший инженер по техническому обслуживанию в судостроении
  • Механик-наставник
  • Инженер по подводно-техническим работам (инженер по строительству морских трубопроводов, специалист по морским трубопроводам)
  • Супервайзер (по морским сооружениям)
  • Инженер электрических систем (управление морским оборудованием)

Обрабатывающая промышленность

Металлургическая промышленность и производство готовых металлических изделий

Юрист, экономист, инженер – 7 и 8 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации:

  • директор (генеральный директор, исполнительный директор, президент, председатель правления, управляющий) организации
  • директор по связям с инвесторами
  • заместитель директора (директор, вице-президент) по производству
  • менеджер по связям с инвесторами
  • начальник отдела по связям с инвесторами)

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов

Юрист, экономист, инженер – 7 и 8 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации:

  • директор (генеральный директор, исполнительный директор, президент, председатель правления, управляющий) организации
  • директор по связям с инвесторами
  • заместитель директора (директор, вице-президент) по производству
  • менеджер по связям с инвесторами
  • начальник отдела по связям с инвесторами)

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

Юрист, экономист, инженер – 7 и 8 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации:

  • директор (генеральный директор, исполнительный директор, президент, председатель правления, управляющий) организации
  • директор по связям с инвесторами
  • заместитель директора (директор, вице-президент) по производству
  • менеджер по связям с инвесторами
  • начальник отдела по связям с инвесторами)

Химическая промышленность и нефтегазохимия

  • Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (в области транспортировки газа)
  • Инженер по комплектации оборудования (в области транспортировки газа)
  • Инженер линейных сооружений (в области транспортировки газа)
  • Начальник производства
  • Инженер по наладке испытаниям (в области транспортировки газа)
  • Инженер-технолог
  • Инженер по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации (в области транспортировки газа)
  • Инженер-химик
  • Инженер-электрик (энерговодоснабжение и электрохимзащита)

Производство машин и оборудования

  1. Главный инженер
  2. Инженер по нормированию труда
  3. Юрист, экономист, инженер – 7 и 8 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации:
  • директор (генеральный директор, исполнительный директор, президент, председатель правления, управляющий) организации
  • директор по связям с инвесторами
  • заместитель директора (директор, вице-президент) по производству
  • менеджер по связям с инвесторами
  • начальник отдела по связям с инвесторами)

4. Инженер-электрик

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

  1. Главный инженер
  2. Юрист, экономист, инженер – 7 и 8 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации:
  1. директор (генеральный директор, исполнительный директор, президент, председатель правления, управляющий) организации
  2. директор по связям с инвесторами
  3. заместитель директора (директор, вице-президент) по производству
  4. менеджер по связям с инвесторами
  5. начальник отдела по связям с инвесторами

3. Инженер-технолог

4. Инженер по ремонту и наладке электроэнергетического оборудования

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Юрист, экономист, инженер – 7 и 8 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации:

  • директор (генеральный директор, исполнительный директор, президент, председатель правления, управляющий) организации
  • директор по связям с инвесторами
  • заместитель директора (директор, вице-президент) по производству
  • менеджер по связям с инвесторами
  • начальник отдела по связям с инвесторами

Как иностранцу получить справку о соответствии его квалификации для самостоятельного трудоустройства

Иностранец или лицо без гражданства (либо уполномоченное им лицо) для получения государственной услуги "Выдача или продление справки иностранцу или лицу без гражданства о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства" направляет через веб-портал "электронного правительства" заявление о выдаче справки. К заявлению нужно приложить:

Для выдачи справки:

  • заявление о выдаче справки по утвержденной форме на языке обращения, с обеспечением перевода на казахский или русский язык;
  • копию документа, удостоверяющего личность иностранца;
  • нотариально засвидетельствованные переводы (на казахском или русском языке) документов об образовании, прошедших процедуру признания или нострификации в порядке, установленном законодательством РК об образовании, за исключением случаев, когда иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными РК, либо нотариально засвидетельствованные переводы (на казахском или русском языке) сертификатов для преподавания английского языка;
  • копию документа, подтверждающего трудовую деятельность, засвидетельствованную нотариально, а также его перевод на казахском или русском языке.

Для продления срока справки:

  • заявление о продлении справки по утвержденной форме на языке обращения с указанием сведений о работодателе, включающих наименование, БИН или ИИН работодателя;
  • справку, ранее выданную уполномоченным органом;
  • копию трудового договора.

Для переоформления справки при изменении фамилии, имени, отчества (при его наличии), номера и серии документа, удостоверяющего личность иностранца или лиц без гражданства:

  • заявление в произвольной форме на переоформление справки;
  • копию документа с изменениями фамилии, имени, отчества, номера и серии документа, удостоверяющего личность.

При подаче документов на веб-портале "электронного правительства" в "личном кабинете" отображается статус о принятии заявления на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

Комиссия по проведению оценки соответствия иностранца или лица без гражданства требованиям к квалификации и уровню образования создается акиматами. В состав комиссии входят представители акиматов, представители территориальных органов, уполномоченных органов в области образования, ОВД, государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности, НПП "Атамекен", ассоциаций, а также представителей территориальных органов центральных госорганов, курируемые отрасли которых предусмотрены в перечне приоритетных отраслей (видов экономической деятельности) и востребованных в них профессий для самостоятельного трудоустройства иностранцев или лиц без гражданства.

Комиссия при рассмотрении заявлений и документов иностранцев или лиц без гражданства проверяет их соответствие квалификации и уровню образования к востребованным профессиям, в приоритетных отраслях экономики.

В соответствии с критериями квалификационных характеристик иностранцу или лицу без гражданства комиссией начисляются следующие баллы:

1) образование:

  • высшее образование по специальности, соответствующей профессиям, востребованным в приоритетных отраслях экономики (видах экономической деятельности) – 3 балла;
  • ученая степень по специальности, соответствующей профессиям, востребованным в приоритетных отраслях экономики (видах экономической деятельности) – 4 балла;
  • сертификат для преподавания английского языка – 3 балла;

2) стаж работы по специальности, соответствующей профессиям, востребованным в приоритетных отраслях экономики (видах экономической деятельности):

  • от 1 до 3 лет – 2 балла;
  • от 4 до 10 лет – 4 балла;
  • от 11 лет и выше – 6 баллов.

Комиссия на основании представленных документов и перечисленных выше квалификационных характеристик дает рекомендации о выдаче либо об отказе в выдаче справки иностранцу или лицу без гражданства.

На основании рекомендации комиссии акимат в течение 5 рабочих дней с даты принятия заявления принимает решение о выдаче справки иностранцу или лицу без гражданства о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства.

Результат оказания государственной услуги направляется в "личный кабинет" заявителя на портале в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

Справка не подлежит передаче другому лицу и действует на территории Казахстана не более трех месяцев.

Если представленные иностранцем или лицом без гражданства документы, предусмотренные перечнем основных требований к оказанию государственной услуги для продления срока справки, соответствуют требованиям, то акимат в течение 3 рабочих дней продлевает справку на срок действия трудового договора, но не более 3 лет.

Для продления срока справки иностранец или лицо без гражданства в течение 5 рабочих дней со дня заключения трудового договора с работодателем направляет через веб-портал "электронного правительства" документы для продления справки.

При изменении работодателя в течение срока действия справки иностранец или лицо без гражданства в течение 5 рабочих дней со дня заключения нового трудового договора направляет в акимат письменное уведомление об этом.

При прекращении трудового договора по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством РК, иностранный работник или лицо без гражданства в течение 5 рабочих дней направляет в акимат письменное уведомление в произвольной форме.

Справку могут отозвать, если иностранец или лицо без гражданства трудятся по профессии, не соответствующей справке.

Справка прекращает свое действие в случаях:

  • истечения срока, на которую она выдана;
  • отзыва выданной справки;
  • обнаружения осуществления иностранца или лица без гражданства трудовой деятельности по профессии, не соответствующей справке.

Порядок обжалования оказания госуслуги

При несогласии с результатом оказания госуслуги иностранец или лицо без гражданства имеют право обжаловать ее. Жалобу рассматривает вышестоящий административный орган, должностное лицо, уполномоченный органо по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Административный орган (должностное лицо), чье решение, действие (бездействие) обжалуются, не позднее 3 рабочих дней со дня поступления жалобы направляют ее и административное дело в орган, рассматривающий жалобу.

При этом административный орган (должностное лицо) чье решение, действие (бездействие) обжалуются, вправе не направлять жалобу в орган, рассматривающий жалобу, если он в течение 3 рабочих дней примет решение либо иное административное действие, полностью удовлетворяющего требованиям, указанных в жалобе.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес местного исполнительного органа по оценке и контролю за качеством оказания госуслуг, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. Жалоба, поступившая в адрес органа, рассматривающего жалобу, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

При несогласии с результатами оказанной государственной услуги заявитель обращается в суд в установленном законодательством РК порядке. Если иное не предусмотрено законами РК, обжалование в суде допускается после обжалования в административном (досудебном) порядке.

Приказ вводится в действие 1 июля 2023 года.

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