Перечень профессий для самостоятельного трудоустройства иностранцев утвердили в Казахстане
Приказ устанавливает отрасли экономики и востребованные профессии, по которым иностранец или лицо без гражданства могут трудоустроиться самостоятельно. В перечень вошли:
Общее среднее образование
Учитель – 6 и 7 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации образования:
- учитель биологии (со знанием иностранного языка)
- учитель информатики (со знанием иностранного языка)
- педагог дополнительного образования (со знанием иностранного языка)
- учитель физики (со знанием иностранного языка)
- учитель химии (со знанием иностранного языка)
- учитель иностранного языка
- учитель математики (со знанием иностранного языка)
Техническое и профессиональное среднее образование
Преподаватель – 6 и 7 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации образования:
- преподаватель общеобразовательных, социально-экономических, общепрофессиональных, специальных дисциплин (по профилю) (со знанием иностранного языка)
- преподаватель иностранного языка
Высшее и послевузовское образование
Преподаватель, научный сотрудник – 7 и 8 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации образования:
- преподаватель специальных дисциплин (со знанием иностранного языка)
- научный сотрудник (со знанием иностранного языка)
- менеджер (ректор, проректор, декан, руководители структурных подразделений) (со знанием иностранного языка)
- преподаватель иностранного языка
Деятельность в области здравоохранения
- Врач анестезиолог-реаниматолог
- Врач хирург детский (неонатальный)
- Врач общей практики
- Врач – неонатолог
- Врач – онкогематолог
- Врач – онколог
- Врач – патологоанатом (в том числе, врач – цитолог)
- Врач – педиатр
- Врач – психиатр-нарколог
- Инженер физик (в медицине)
- Врач – фтизиатр
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям (Деятельность, связанная с вычислительной техникой)
- Специалист по поддержке программных продуктов (специалист по компьютерным специальным эффектам, специалист в сфере информационных технологий и электроники, специалист по анимации и компьютерной графике)
- Программист (компьютерный) (Программист-изготовитель)
- Администратор баз данных
- Инженер по внедрению новой техники и технологий
- Системный архитектор
- Системный аналитик
Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг (Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта)
- Артист
- Бутафор
- Инженер по обслуживанию оборудования (аудио-, видео-)
- Инженер по звукозаписи (звуковой системы Dolby)
- Искусствовед
- Инженер по испытанию и обработке пленки (инженер по разработке кинопленок)
- Юрист, экономист, инженер с 7 и 8 уровнями квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации: директор центра (музейно-выставочного, научно-технического творчества)
Транспорт и связь
Деятельность железнодорожного транспорта
- Инспектор-приемщик заводской (железнодорожной продукции)
Деятельность воздушного транспорта
- Инженер-конструктор в авиации
- Диспетчер по организации авиационных перевозок (пассажирских, почтово-грузовых, международных) (специалист по организации полетов)
- Инженер по диагностике авиационной техники (инженер-контролер по техническому обслуживанию, ремонту и диагностике авиационной техники)
- Инженер авиационного и радиоэлектронного оборудования
- Специалист по оборудованию пассажирского салона воздушного судна
- Специалисты по баллистическому обеспечению космических аппаратов
- Специалисты по бортовым системам космических аппаратов
- Диспетчер производственно-диспетчерской службы (по контролю за подготовкой воздушных судов к вылету, обеспечению суточного плана полетов, организации информационно-справочной работы) (специалист по контролю за авиационными нормативами и публикациями)
- Администратор по безопасности полетов (специалист по безопасности полетов)
Деятельность морского транспорта
Юрист, экономист, инженер – 7 и 8 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации:
- Начальник портового флота
- Заместитель начальника портового флота
- Капитан-наставник
- Инженер-конструктор в судостроении
- Старший инженер по техническому обслуживанию в судостроении
- Механик-наставник
- Инженер по подводно-техническим работам (инженер по строительству морских трубопроводов, специалист по морским трубопроводам)
- Супервайзер (по морским сооружениям)
- Инженер электрических систем (управление морским оборудованием)
Обрабатывающая промышленность
Металлургическая промышленность и производство готовых металлических изделий
Юрист, экономист, инженер – 7 и 8 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации:
- директор (генеральный директор, исполнительный директор, президент, председатель правления, управляющий) организации
- директор по связям с инвесторами
- заместитель директора (директор, вице-президент) по производству
- менеджер по связям с инвесторами
- начальник отдела по связям с инвесторами)
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
Юрист, экономист, инженер – 7 и 8 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации:
- директор (генеральный директор, исполнительный директор, президент, председатель правления, управляющий) организации
- директор по связям с инвесторами
- заместитель директора (директор, вице-президент) по производству
- менеджер по связям с инвесторами
- начальник отдела по связям с инвесторами)
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
Юрист, экономист, инженер – 7 и 8 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации:
- директор (генеральный директор, исполнительный директор, президент, председатель правления, управляющий) организации
- директор по связям с инвесторами
- заместитель директора (директор, вице-президент) по производству
- менеджер по связям с инвесторами
- начальник отдела по связям с инвесторами)
Химическая промышленность и нефтегазохимия
- Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (в области транспортировки газа)
- Инженер по комплектации оборудования (в области транспортировки газа)
- Инженер линейных сооружений (в области транспортировки газа)
- Начальник производства
- Инженер по наладке испытаниям (в области транспортировки газа)
- Инженер-технолог
- Инженер по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации (в области транспортировки газа)
- Инженер-химик
- Инженер-электрик (энерговодоснабжение и электрохимзащита)
Производство машин и оборудования
- Главный инженер
- Инженер по нормированию труда
- Юрист, экономист, инженер – 7 и 8 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации:
- директор (генеральный директор, исполнительный директор, президент, председатель правления, управляющий) организации
- директор по связям с инвесторами
- заместитель директора (директор, вице-президент) по производству
- менеджер по связям с инвесторами
- начальник отдела по связям с инвесторами)
4. Инженер-электрик
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
- Главный инженер
- Юрист, экономист, инженер – 7 и 8 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации:
- директор (генеральный директор, исполнительный директор, президент, председатель правления, управляющий) организации
- директор по связям с инвесторами
- заместитель директора (директор, вице-президент) по производству
- менеджер по связям с инвесторами
- начальник отдела по связям с инвесторами
3. Инженер-технолог
4. Инженер по ремонту и наладке электроэнергетического оборудования
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Юрист, экономист, инженер – 7 и 8 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации:
- директор (генеральный директор, исполнительный директор, президент, председатель правления, управляющий) организации
- директор по связям с инвесторами
- заместитель директора (директор, вице-президент) по производству
- менеджер по связям с инвесторами
- начальник отдела по связям с инвесторами
Как иностранцу получить справку о соответствии его квалификации для самостоятельного трудоустройства
Иностранец или лицо без гражданства (либо уполномоченное им лицо) для получения государственной услуги "Выдача или продление справки иностранцу или лицу без гражданства о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства" направляет через веб-портал "электронного правительства" заявление о выдаче справки. К заявлению нужно приложить:
Для выдачи справки:
- заявление о выдаче справки по утвержденной форме на языке обращения, с обеспечением перевода на казахский или русский язык;
- копию документа, удостоверяющего личность иностранца;
- нотариально засвидетельствованные переводы (на казахском или русском языке) документов об образовании, прошедших процедуру признания или нострификации в порядке, установленном законодательством РК об образовании, за исключением случаев, когда иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными РК, либо нотариально засвидетельствованные переводы (на казахском или русском языке) сертификатов для преподавания английского языка;
- копию документа, подтверждающего трудовую деятельность, засвидетельствованную нотариально, а также его перевод на казахском или русском языке.
Для продления срока справки:
- заявление о продлении справки по утвержденной форме на языке обращения с указанием сведений о работодателе, включающих наименование, БИН или ИИН работодателя;
- справку, ранее выданную уполномоченным органом;
- копию трудового договора.
Для переоформления справки при изменении фамилии, имени, отчества (при его наличии), номера и серии документа, удостоверяющего личность иностранца или лиц без гражданства:
- заявление в произвольной форме на переоформление справки;
- копию документа с изменениями фамилии, имени, отчества, номера и серии документа, удостоверяющего личность.
При подаче документов на веб-портале "электронного правительства" в "личном кабинете" отображается статус о принятии заявления на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.
Комиссия по проведению оценки соответствия иностранца или лица без гражданства требованиям к квалификации и уровню образования создается акиматами. В состав комиссии входят представители акиматов, представители территориальных органов, уполномоченных органов в области образования, ОВД, государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности, НПП "Атамекен", ассоциаций, а также представителей территориальных органов центральных госорганов, курируемые отрасли которых предусмотрены в перечне приоритетных отраслей (видов экономической деятельности) и востребованных в них профессий для самостоятельного трудоустройства иностранцев или лиц без гражданства.
Комиссия при рассмотрении заявлений и документов иностранцев или лиц без гражданства проверяет их соответствие квалификации и уровню образования к востребованным профессиям, в приоритетных отраслях экономики.
В соответствии с критериями квалификационных характеристик иностранцу или лицу без гражданства комиссией начисляются следующие баллы:
1) образование:
- высшее образование по специальности, соответствующей профессиям, востребованным в приоритетных отраслях экономики (видах экономической деятельности) – 3 балла;
- ученая степень по специальности, соответствующей профессиям, востребованным в приоритетных отраслях экономики (видах экономической деятельности) – 4 балла;
- сертификат для преподавания английского языка – 3 балла;
2) стаж работы по специальности, соответствующей профессиям, востребованным в приоритетных отраслях экономики (видах экономической деятельности):
- от 1 до 3 лет – 2 балла;
- от 4 до 10 лет – 4 балла;
- от 11 лет и выше – 6 баллов.
Комиссия на основании представленных документов и перечисленных выше квалификационных характеристик дает рекомендации о выдаче либо об отказе в выдаче справки иностранцу или лицу без гражданства.
На основании рекомендации комиссии акимат в течение 5 рабочих дней с даты принятия заявления принимает решение о выдаче справки иностранцу или лицу без гражданства о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства.
Результат оказания государственной услуги направляется в "личный кабинет" заявителя на портале в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.
Справка не подлежит передаче другому лицу и действует на территории Казахстана не более трех месяцев.
Если представленные иностранцем или лицом без гражданства документы, предусмотренные перечнем основных требований к оказанию государственной услуги для продления срока справки, соответствуют требованиям, то акимат в течение 3 рабочих дней продлевает справку на срок действия трудового договора, но не более 3 лет.
Для продления срока справки иностранец или лицо без гражданства в течение 5 рабочих дней со дня заключения трудового договора с работодателем направляет через веб-портал "электронного правительства" документы для продления справки.
При изменении работодателя в течение срока действия справки иностранец или лицо без гражданства в течение 5 рабочих дней со дня заключения нового трудового договора направляет в акимат письменное уведомление об этом.
При прекращении трудового договора по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством РК, иностранный работник или лицо без гражданства в течение 5 рабочих дней направляет в акимат письменное уведомление в произвольной форме.
Справку могут отозвать, если иностранец или лицо без гражданства трудятся по профессии, не соответствующей справке.
Справка прекращает свое действие в случаях:
- истечения срока, на которую она выдана;
- отзыва выданной справки;
- обнаружения осуществления иностранца или лица без гражданства трудовой деятельности по профессии, не соответствующей справке.
Порядок обжалования оказания госуслуги
При несогласии с результатом оказания госуслуги иностранец или лицо без гражданства имеют право обжаловать ее. Жалобу рассматривает вышестоящий административный орган, должностное лицо, уполномоченный органо по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.
Административный орган (должностное лицо), чье решение, действие (бездействие) обжалуются, не позднее 3 рабочих дней со дня поступления жалобы направляют ее и административное дело в орган, рассматривающий жалобу.
При этом административный орган (должностное лицо) чье решение, действие (бездействие) обжалуются, вправе не направлять жалобу в орган, рассматривающий жалобу, если он в течение 3 рабочих дней примет решение либо иное административное действие, полностью удовлетворяющего требованиям, указанных в жалобе.
Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес местного исполнительного органа по оценке и контролю за качеством оказания госуслуг, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. Жалоба, поступившая в адрес органа, рассматривающего жалобу, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
При несогласии с результатами оказанной государственной услуги заявитель обращается в суд в установленном законодательством РК порядке. Если иное не предусмотрено законами РК, обжалование в суде допускается после обжалования в административном (досудебном) порядке.
Приказ вводится в действие 1 июля 2023 года.