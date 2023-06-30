Перечень профессий для самостоятельного трудоустройства иностранцев утвердили в Казахстане

Министр труда приказом от 22 июня 2023 года утвердила Правила выдачи справок иностранцу о соответствии его квалификации, перечень приоритетных отраслей экономики и востребованных в них профессий для самостоятельного трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства, сообщает Zakon.kz.

Приказ устанавливает отрасли экономики и востребованные профессии, по которым иностранец или лицо без гражданства могут трудоустроиться самостоятельно. В перечень вошли:

Общее среднее образование

Учитель – 6 и 7 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации образования:

учитель биологии (со знанием иностранного языка)

учитель информатики (со знанием иностранного языка)

педагог дополнительного образования (со знанием иностранного языка)

учитель физики (со знанием иностранного языка)

учитель химии (со знанием иностранного языка)

учитель иностранного языка

учитель математики (со знанием иностранного языка)

Техническое и профессиональное среднее образование

Преподаватель – 6 и 7 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации образования:

преподаватель общеобразовательных, социально-экономических, общепрофессиональных, специальных дисциплин (по профилю) (со знанием иностранного языка)

преподаватель иностранного языка

Высшее и послевузовское образование

Преподаватель, научный сотрудник – 7 и 8 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации образования:

преподаватель специальных дисциплин (со знанием иностранного языка)

научный сотрудник (со знанием иностранного языка)

менеджер (ректор, проректор, декан, руководители структурных подразделений) (со знанием иностранного языка)

преподаватель иностранного языка

Деятельность в области здравоохранения

Врач анестезиолог-реаниматолог

Врач хирург детский (неонатальный)

Врач общей практики

Врач – неонатолог

Врач – онкогематолог

Врач – онколог

Врач – патологоанатом (в том числе, врач – цитолог)

Врач – педиатр

Врач – психиатр-нарколог

Инженер физик (в медицине)

Врач – фтизиатр

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям (Деятельность, связанная с вычислительной техникой)

Специалист по поддержке программных продуктов (специалист по компьютерным специальным эффектам, специалист в сфере информационных технологий и электроники, специалист по анимации и компьютерной графике)

Программист (компьютерный) (Программист-изготовитель)

Администратор баз данных

Инженер по внедрению новой техники и технологий

Системный архитектор

Системный аналитик

Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг (Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта)

Артист

Бутафор

Инженер по обслуживанию оборудования (аудио-, видео-)

Инженер по звукозаписи (звуковой системы Dolby)

Искусствовед

Инженер по испытанию и обработке пленки (инженер по разработке кинопленок)

Юрист, экономист, инженер с 7 и 8 уровнями квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации: директор центра (музейно-выставочного, научно-технического творчества)

Транспорт и связь

Деятельность железнодорожного транспорта

Инспектор-приемщик заводской (железнодорожной продукции)

Деятельность воздушного транспорта

Инженер-конструктор в авиации

Диспетчер по организации авиационных перевозок (пассажирских, почтово-грузовых, международных) (специалист по организации полетов)

Инженер по диагностике авиационной техники (инженер-контролер по техническому обслуживанию, ремонту и диагностике авиационной техники)

Инженер авиационного и радиоэлектронного оборудования

Специалист по оборудованию пассажирского салона воздушного судна

Специалисты по баллистическому обеспечению космических аппаратов

Специалисты по бортовым системам космических аппаратов

Диспетчер производственно-диспетчерской службы (по контролю за подготовкой воздушных судов к вылету, обеспечению суточного плана полетов, организации информационно-справочной работы) (специалист по контролю за авиационными нормативами и публикациями)

Администратор по безопасности полетов (специалист по безопасности полетов)

Деятельность морского транспорта

Юрист, экономист, инженер – 7 и 8 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации:

Начальник портового флота

Заместитель начальника портового флота

Капитан-наставник

Инженер-конструктор в судостроении

Старший инженер по техническому обслуживанию в судостроении

Механик-наставник

Инженер по подводно-техническим работам (инженер по строительству морских трубопроводов, специалист по морским трубопроводам)

Супервайзер (по морским сооружениям)

Инженер электрических систем (управление морским оборудованием)

Обрабатывающая промышленность

Металлургическая промышленность и производство готовых металлических изделий

Юрист, экономист, инженер – 7 и 8 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации:

директор (генеральный директор, исполнительный директор, президент, председатель правления, управляющий) организации

директор по связям с инвесторами

заместитель директора (директор, вице-президент) по производству

менеджер по связям с инвесторами

начальник отдела по связям с инвесторами)

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов

Юрист, экономист, инженер – 7 и 8 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации:

директор (генеральный директор, исполнительный директор, президент, председатель правления, управляющий) организации

директор по связям с инвесторами

заместитель директора (директор, вице-президент) по производству

менеджер по связям с инвесторами

начальник отдела по связям с инвесторами)

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

Юрист, экономист, инженер – 7 и 8 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации:

директор (генеральный директор, исполнительный директор, президент, председатель правления, управляющий) организации

директор по связям с инвесторами

заместитель директора (директор, вице-президент) по производству

менеджер по связям с инвесторами

начальник отдела по связям с инвесторами)

Химическая промышленность и нефтегазохимия

Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (в области транспортировки газа)

Инженер по комплектации оборудования (в области транспортировки газа)

Инженер линейных сооружений (в области транспортировки газа)

Начальник производства

Инженер по наладке испытаниям (в области транспортировки газа)

Инженер-технолог

Инженер по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации (в области транспортировки газа)

Инженер-химик

Инженер-электрик (энерговодоснабжение и электрохимзащита)

Производство машин и оборудования

Главный инженер Инженер по нормированию труда Юрист, экономист, инженер – 7 и 8 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации:

директор (генеральный директор, исполнительный директор, президент, председатель правления, управляющий) организации

директор по связям с инвесторами

заместитель директора (директор, вице-президент) по производству

менеджер по связям с инвесторами

начальник отдела по связям с инвесторами)

4. Инженер-электрик

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

Главный инженер Юрист, экономист, инженер – 7 и 8 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации:

директор (генеральный директор, исполнительный директор, президент, председатель правления, управляющий) организации директор по связям с инвесторами заместитель директора (директор, вице-президент) по производству менеджер по связям с инвесторами начальник отдела по связям с инвесторами

3. Инженер-технолог

4. Инженер по ремонту и наладке электроэнергетического оборудования

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Юрист, экономист, инженер – 7 и 8 уровни квалификации по Национальной (отраслевой) рамке квалификаций (рекомендуемые должности к занятию в организации:

директор (генеральный директор, исполнительный директор, президент, председатель правления, управляющий) организации

директор по связям с инвесторами

заместитель директора (директор, вице-президент) по производству

менеджер по связям с инвесторами

начальник отдела по связям с инвесторами

Как иностранцу получить справку о соответствии его квалификации для самостоятельного трудоустройства

Иностранец или лицо без гражданства (либо уполномоченное им лицо) для получения государственной услуги "Выдача или продление справки иностранцу или лицу без гражданства о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства" направляет через веб-портал "электронного правительства" заявление о выдаче справки. К заявлению нужно приложить:

Для выдачи справки:

заявление о выдаче справки по утвержденной форме на языке обращения, с обеспечением перевода на казахский или русский язык;

копию документа, удостоверяющего личность иностранца;

нотариально засвидетельствованные переводы (на казахском или русском языке) документов об образовании, прошедших процедуру признания или нострификации в порядке, установленном законодательством РК об образовании, за исключением случаев, когда иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными РК, либо нотариально засвидетельствованные переводы (на казахском или русском языке) сертификатов для преподавания английского языка;

копию документа, подтверждающего трудовую деятельность, засвидетельствованную нотариально, а также его перевод на казахском или русском языке.

Для продления срока справки:

заявление о продлении справки по утвержденной форме на языке обращения с указанием сведений о работодателе, включающих наименование, БИН или ИИН работодателя;

справку, ранее выданную уполномоченным органом;

копию трудового договора.

Для переоформления справки при изменении фамилии, имени, отчества (при его наличии), номера и серии документа, удостоверяющего личность иностранца или лиц без гражданства:

заявление в произвольной форме на переоформление справки;

копию документа с изменениями фамилии, имени, отчества, номера и серии документа, удостоверяющего личность.

При подаче документов на веб-портале "электронного правительства" в "личном кабинете" отображается статус о принятии заявления на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

Комиссия по проведению оценки соответствия иностранца или лица без гражданства требованиям к квалификации и уровню образования создается акиматами. В состав комиссии входят представители акиматов, представители территориальных органов, уполномоченных органов в области образования, ОВД, государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности, НПП "Атамекен", ассоциаций, а также представителей территориальных органов центральных госорганов, курируемые отрасли которых предусмотрены в перечне приоритетных отраслей (видов экономической деятельности) и востребованных в них профессий для самостоятельного трудоустройства иностранцев или лиц без гражданства.

Комиссия при рассмотрении заявлений и документов иностранцев или лиц без гражданства проверяет их соответствие квалификации и уровню образования к востребованным профессиям, в приоритетных отраслях экономики.

В соответствии с критериями квалификационных характеристик иностранцу или лицу без гражданства комиссией начисляются следующие баллы:

1) образование: высшее образование по специальности, соответствующей профессиям, востребованным в приоритетных отраслях экономики (видах экономической деятельности) – 3 балла;

ученая степень по специальности, соответствующей профессиям, востребованным в приоритетных отраслях экономики (видах экономической деятельности) – 4 балла;

сертификат для преподавания английского языка – 3 балла; 2) стаж работы по специальности, соответствующей профессиям, востребованным в приоритетных отраслях экономики (видах экономической деятельности): от 1 до 3 лет – 2 балла;

от 4 до 10 лет – 4 балла;

от 11 лет и выше – 6 баллов.

Комиссия на основании представленных документов и перечисленных выше квалификационных характеристик дает рекомендации о выдаче либо об отказе в выдаче справки иностранцу или лицу без гражданства.

На основании рекомендации комиссии акимат в течение 5 рабочих дней с даты принятия заявления принимает решение о выдаче справки иностранцу или лицу без гражданства о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства.

Результат оказания государственной услуги направляется в "личный кабинет" заявителя на портале в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

Справка не подлежит передаче другому лицу и действует на территории Казахстана не более трех месяцев.

Если представленные иностранцем или лицом без гражданства документы, предусмотренные перечнем основных требований к оказанию государственной услуги для продления срока справки, соответствуют требованиям, то акимат в течение 3 рабочих дней продлевает справку на срок действия трудового договора, но не более 3 лет.

Для продления срока справки иностранец или лицо без гражданства в течение 5 рабочих дней со дня заключения трудового договора с работодателем направляет через веб-портал "электронного правительства" документы для продления справки.

При изменении работодателя в течение срока действия справки иностранец или лицо без гражданства в течение 5 рабочих дней со дня заключения нового трудового договора направляет в акимат письменное уведомление об этом.

При прекращении трудового договора по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством РК, иностранный работник или лицо без гражданства в течение 5 рабочих дней направляет в акимат письменное уведомление в произвольной форме.

Справку могут отозвать, если иностранец или лицо без гражданства трудятся по профессии, не соответствующей справке.

Справка прекращает свое действие в случаях:

истечения срока, на которую она выдана;

отзыва выданной справки;

обнаружения осуществления иностранца или лица без гражданства трудовой деятельности по профессии, не соответствующей справке.

Порядок обжалования оказания госуслуги

При несогласии с результатом оказания госуслуги иностранец или лицо без гражданства имеют право обжаловать ее. Жалобу рассматривает вышестоящий административный орган, должностное лицо, уполномоченный органо по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Административный орган (должностное лицо), чье решение, действие (бездействие) обжалуются, не позднее 3 рабочих дней со дня поступления жалобы направляют ее и административное дело в орган, рассматривающий жалобу.

При этом административный орган (должностное лицо) чье решение, действие (бездействие) обжалуются, вправе не направлять жалобу в орган, рассматривающий жалобу, если он в течение 3 рабочих дней примет решение либо иное административное действие, полностью удовлетворяющего требованиям, указанных в жалобе.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес местного исполнительного органа по оценке и контролю за качеством оказания госуслуг, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. Жалоба, поступившая в адрес органа, рассматривающего жалобу, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

При несогласии с результатами оказанной государственной услуги заявитель обращается в суд в установленном законодательством РК порядке. Если иное не предусмотрено законами РК, обжалование в суде допускается после обжалования в административном (досудебном) порядке.

Приказ вводится в действие 1 июля 2023 года.