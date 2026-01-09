Выдача справок иностранцам для трудоустройства: внесены изменения

Приказом Минтруда от 30 декабря 2025 года внесены изменения в Правила выдачи или продления справок иностранцу или лицу без гражданства о соответствии его квалификации для самостоятельного трудоустройства, сообщает Zakon.kz.

Правила выдачи или продления справок иностранцу или лицу без гражданства о соответствии его квалификации для самостоятельного трудоустройства определяют порядок выдачи или продления справок иностранцу или лицу без гражданства о соответствии его квалификации для самостоятельного трудоустройства.

Так, уточняется, что иностранец или лицо без гражданства (либо уполномоченное им лицо) для получения государственной услуги "Выдача или продление справки иностранцу или лицу без гражданства о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства" направляет через веб-портал "электронного правительства", egov.kz, elicense.kz, migration.enbek.kz заявление о выдаче справки с приложением документов.

При соответствии представленных документов перечню требований к оказанию государственной услуги сотрудник местного исполнительного органа в течение двух рабочих дней со дня регистрации документов направляет их на рассмотрение комиссии.

Комиссия при рассмотрении заявлений и документов проверяет их соответствие квалификации и уровню образования востребованным профессиям в приоритетных отраслях экономики.

Указывается, что уровень образования (профессиональная подготовка) и опыт (стаж) практической работы иностранца или лица без гражданства, подающих заявление о выдаче справки, должны отвечать квалификационным требованиям, типовым квалификационным характеристикам должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций.

Комиссия проводит оценку на основании анализа документов, представленных иностранцем или лицом без гражданства, а также критериев квалификационных характеристик, и дает рекомендации о выдаче либо об отказе в выдаче справки с мотивированным обоснованием причин отказа.

Решение комиссии в течение трех рабочих дней принимается отдельно в отношении каждого иностранца или лица без гражданства, оформляется протоколом и подписывается присутствующими на заседании членами комиссии.

Результат оказания государственной услуги направляется в "личный кабинет" заявителя на портале в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного лица местного исполнительного органа.

При соответствии представленных иностранцем или лицом без гражданства документов местный исполнительный орган в течение трех рабочих дней продлевает справку на срок действия трудового договора, но не более трех лет.

При изменении работодателя в течение срока действия справки иностранец или лицо без гражданства в течение пяти рабочих дней со дня заключения нового трудового договора направляет в местный исполнительный орган письменное уведомление об этом.

При прекращении трудового договора по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством РК, иностранный работник или лицо без гражданства в течение пяти рабочих дней направляет в местный исполнительный орган письменное уведомление в произвольной форме.

Основанием для отзыва справки является осуществление иностранцем или лицом без гражданства трудовой деятельности по профессии не соответствующей справке.

Местным исполнительным органом производится отзыв справки на основании актов уполномоченных государственных органов, осуществляющих контроль по соблюдению трудового и миграционного законодательства республики, в случае осуществления трудовой деятельности, не связанной с соответствующей справкой.

Переоформление ранее выданной справки осуществляется при изменении фамилии, имени, отчества, номера и серии документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства, а также при смене работодателя.

Так, иностранец или лицо без гражданства в течение пяти рабочих дней с даты изменения фамилии, имени, отчества, номера и серии документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства, а также смены работодателя подает заявление через веб-портал "электронного правительства" о переоформлении справки с приложением копий документов, подтверждающих указанные сведения.

Местный исполнительный орган в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления переоформляет справку с присвоением нового номера.

Также правила дополнены пунктом о том, что выдача дубликата справки иностранцу или лицу без гражданства осуществляется в случае утери или порчи справки.

В этом случае предусмотрено, что в течение пяти рабочих дней с даты утери или порчи справки подается заявление через веб-портал "электронного правительства" elicense.kz или migration.enbek.kz с приложением документов.

Местный исполнительный орган в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления выдает дубликат справки.

Справка прекращает свое действие в следующих случаях:

истечения срока, на которую она выдана;

обнаружения осуществления иностранца или лица без гражданства трудовой деятельности по профессии, не соответствующей справке.

Приказ вводится в действие с 18 января 2026 года.