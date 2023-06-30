В Казахстане появился новый праздник

2 февраля официально утвержден в Казахстане Национальным днем печати, сообщает Zakon.kz.

О появлении нового праздника в стране рассказал министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на своей странице в Facebook:

"У нас хорошие новости. Теперь 2 февраля будет Национальным днем печати. Известно, что первый номер газеты вышел 110 лет назад, 2 февраля. Над выпуском газеты трудились такие интеллектуалы нации, как Ахмет Байтурсынулы, Алихан Бокейханов, Миржакип Дулатулы. Газета, созданная казахской интеллигенцией партии "Алаш", стала источником национального возрождения, направила ум, сознание нашего народа в отдельное русло".





О том, что в Казахстане появится Национальный день печати, стало известно еще в середине марта 2023 года. Сообщалось, что новая праздничная дата вводится в связи с поручением заместителя руководителя Администрации президента РК Аиды Балаевой.