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В Казахстане отмечается Национальный день печати

газеты Фото: freepik
2 февраля в Казахстане отмечают новую праздничную дату – Национальный день печати, сообщает Zakon.kz.

Дату утвердили 30 июня 2023 года. Соответственно, в этом году праздник отмечается впервые.

Дата выбрана не случайно – 111 лет назад 2 февраля вышел в свет первый номер газеты "Қазақ", на страницах которой публиковались такие выдающиеся представители интеллектуального цвета казахской нации, как Ахмет Байтурсынов, Алихан Букейханов, Мыржакып Дулатов.

"В издании публиковали свои статьи выдающиеся казахские общественные деятели Мустафа Шокай, Султанмахмут Торайгыров, Сабит Донентаев, Халел Досмухамедов и многие другие. Газета, созданная казахской интеллигенцией, стала источником национального возрождения. Именно по этой причине было решено выбрать эту дату для празднования Национального дня печати". Министерство культуры и информации РК

О том, что в Казахстане появится Национальный день печати, стало известно еще в середине марта 2023 года. Сообщалось, что новая праздничная дата вводится в связи с поручением заместителя руководителя Администрации президента РК Аиды Балаевой.

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