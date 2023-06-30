Токаев провел заседание коллегии Министерства внутренних дел

Глава государства провел заседание коллегии Министерства внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Президент:

"Как вам известно, в системе государственного управления Министерству внутренних дел отведена особая роль. Охрана общественного порядка, борьба с преступностью – крайне важные задачи. Их реализация напрямую влияет на безопасность граждан и государства в целом.

Служба в правоохранительных органах – очень непростое дело, зачастую приходится работать и днем, и ночью. В вашей работе есть и риски, и угрозы. Вы круглые сутки находитесь на страже порядка – это требует высочайшей самоотверженности и выносливости. Те, кто попал в беду, в первую очередь обращаются за помощью в полицию, ведь вы являетесь представителями государства и власти. Люди верят, что вы защитите их. Другими словами, на вас постоянно лежит огромная ответственность.

Эффективная работа полиции крайне важна для общества и государства в целом. Все общество должно всячески поддерживать стражей порядка, и эту поддержку мы обязательно будем оказывать. Профессия полицейского должна стать одной из самых уважаемых в обществе, а сами сотрудники полиции должны честно и безупречно служить своей стране и народу. Поэтому особое внимание следует уделять совершенствованию работы органов внутренних дел".

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев:

"В настоящее время внедряется сервисная модель деятельности полиции. Запуск пилотных проектов позволил оптимизировать деятельность подразделений, которые тесно взаимодействуют с гражданами.

Приняты конкретные меры, направленные на внедрение принципа "Полиция в шаговой доступности". Набранные темпы ни в коем случае не следует замедлять. Мы не должны ограничиваться результатами, достигнутыми в рамках пилотного проекта. Но, откровенно говоря, о сервисной модели деятельности полиции известно только специалистам. Об этом свидетельствует и то, что обычные граждане и представители общественности не высказываются по этому вопросу. Значит, люди не видят конкретных результатов и положительных изменений.

Кроме того, в фокусе особого внимания должно быть и досудебное производство, представляющее собой отдельный вид государственной службы в правоохранительной сфере со своим внутренним уставом и правилами".

Президент:

"Хотел бы остановиться на еще одном актуальном вопросе, волнующем общество. Правоохранительные органы должны вести решительную борьбу с мошенниками, жертвами которых становятся многие наши граждане. Люди несут большой ущерб от действий аферистов, поэтому никаких поблажек в их отношении не должно быть.

Например, недавно одна турфирма, занимающаяся организацией паломничества, обманула группу законопослушных граждан. Ни в чем не повинные люди оказались в полицейском участке в Саудовской Аравии. Незаконные действия такого рода мошеннических компаний наносят большой ущерб здоровью наших граждан, их моральному состоянию и репутации страны в целом. Здесь, конечно, имеет место и правовая неграмотность людей.

Теперь наше государство в лице МИД должно оказать им максимальную поддержку. А МВД необходимо привлечь руководство и сотрудников мошеннической компании к ответственности в соответствии с законом. Если мы хотим построить Справедливое общество, нам предстоит решить подобные проблемы".

Президент:

"Сегодня наши сограждане обращаются к государству, чтобы защитить свои законные права, конституционные свободы и частную собственность. Оказавшись в сложной ситуации, они обоснованно надеются на помощь представителей власти в скорейшем восстановлении справедливости, наказании виновных и возмещении ущерба. Поэтому реагировать на поступающие заявления нужно максимально оперативно и профессионально.

Однако огромный вал жалоб говорит о том, что с этим у правоохранительной системы пока имеются проблемы. Люди годами обивают пороги различных инстанций, не получая четких ответов, тщетно пытаясь добиться правды. Я только что выслушал некоторые доклады и дал поручение: в системе МВД на всех участках, во всех регионах следует наращивать цифровизацию. Цифровизация – это очень серьезный инструмент прозрачности работы полицейских и достижения соответствующей эффективности. Поэтому по моему поручению Комиссия по реформе правоохранительной системы подготовила проект закона об оптимизации уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Он призван облегчить работу дознавателей и следователей, освободив их от бесполезных дублирующих процедур и избыточного документооборота. Но в первую очередь законопроект разработан в интересах наших граждан, обращающихся к вам за помощью".

Глава государства:

"Избавление от излишней бюрократии сэкономит ваши время и силы, чтобы вы могли сосредоточиться на реальном решении насущных проблем людей.

Нашим гражданам нужны не формальные отчеты, а ощутимые изменения в вашей работе и конкретные результаты. Именно в этом заключается суть сервисной модели, ключевые подходы которой должны быть внедрены во все аспекты и сферы вашей деятельности".

Касым-Жомарт Токаев:

"Особое внимание следует уделить повышению эффективности работы по профилактике семейно-бытового насилия. Я заслушал доклад. В принципе подходы правильные, поэтому данную работы надо продолжить. Но статистика неутешительная. За последние два с половиной года домашними агрессорами совершено 300 убийств. Зарегистрировано 878 фактов причинения тяжкого и 808 фактов – среднего вреда здоровью. К административной ответственности за правонарушения в этой сфере привлечено более 37 тысяч лиц.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходима комплексная профилактическая работа. И здесь основная роль отводится участковым инспекторам полиции. Как показывает практика, при принятии своевременных мер большинство преступлений, совершенных на почве семейно-бытовых конфликтов, можно избежать, а это значит – сохранить чью-то жизнь и здоровье. В конце концов от этого зависит моральное состояние нашего общества. Общество ожидает от вас эффективной и планомерной работы по противодействию семейно-бытовому насилию.

Данный вопрос критически важен для построения справедливого государства. Корни многих социальных болезней, в том числе и преступности, зачастую берут начало в неблагополучных семьях, в которых атмосфера насилия деформирует сознание и психику детей. Поэтому органы правопорядка могут и должны играть ключевую роль в трансформации системы ценностей и моделей поведения людей, то есть роль МВД ни в коем случае нельзя преуменьшать. Ваш вклад должен быть абсолютно значимым".

Президент:

"Еще один важный вопрос, который правоохранительным органам всегда нужно держать в фокусе внимания, – это повышение уровня дорожной безопасности. За последние три года количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 9%. В них погибло свыше 6,5 тысячи граждан, более 55 тысяч получили травмы. Вдумайтесь в эти цифры.

По сути, мы ежегодно теряем крупные населенные пункты. Это настоящая трагедия для нашей страны. Мы всегда и везде заявляем, что жизнь и здоровье людей – это самое главное. Поэтому нужно принимать системные меры для исправления сложившейся ситуации. В первую очередь следует обратить внимание всех граждан на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения.

Так, по вине пешеходов только в текущем году произошло 164 ДТП, в которых погибло 24 человека и травмировано 142. Удручающая статистка аварий говорит о том, что уровень дорожной безопасности не соответствует динамике автомобилизации. Это касается как дорожной инфраструктуры, так и организации работы служб, которые за эту безопасность отвечают.

Буквально на днях был принят закон, регламентирующий порядок использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Теперь важно обеспечить на практике безопасное использование новых видов транспорта".

Глава государства:

"Ситуацию на дорогах усугубил также беспорядочный ввоз в страну иностранных машин, которые ездили без должной регистрации. Их водители грубо, а зачастую безнаказанно, нарушали правила дорожного движения. Чтобы вернуть их в правовое поле, по моему поручению проводится легализация этих автомобилей. Сейчас я заслушал краткие доклады, работа проводится, сделано немало. Но, в принципе, эту работу надо продолжать. Самое главное – не повторять ошибки.

Причина массового ввоза в страну таких машин кроется в непродуманных решениях уполномоченных государственных органов. Сейчас мы вынуждены исправлять ранее допущенные ошибки, в том числе и министерством внутренних дел. Более того, образовались криминальные схемы ввоза иностранных автомашин и постановки их на учет с участием сотрудников полиции. Подобным беззакониям, бросающим тень на всю правоохранительную систему, не должно быть места в справедливом и правовом государстве.

Поэтому правоохранительным органам в тесном партнерстве с профильными специалистами и гражданскими активистами нужно предметно заниматься этим вопросом".

Касым-Жомарт Токаев:

"Огромную опасность для государства и общества представляют организованные формы преступности. Наш отечественный опыт, а также события, произошедшие в геополитическом окружении, показывают исключительную важность бескомпромиссной борьбы с организованными преступными группировками.

Не может и не должно быть никаких закулисных договоренностей, соглашательских сделок, заигрываний и прочих так называемых оперативных игр с организованным криминалитетом. Тем более, нельзя героизировать криминалитет. В свое время великий Абай сказал: "Күшік асырап, ит еттім, ол балтырымды қанатты. Біреуге мылтық үйреттім, ол мерген болды, мені атты".

Мы на примере недавних событий убедились, что криминалитет, в конечном счете, разворачивает острие своих атак против государства и законопослушных граждан, пытается ставить политические условия, диктовать свою волю".

Президент:

"Необходимо провести четкую грань между соблюдением закона и правонарушениями. Вновь повторю: в обществе должны строго соблюдаться Закон и Порядок. Только тогда мы сможем говорить о развитии и прогрессе страны. Это аксиома.

Борьба с преступностью должна быть бескомпромиссной, ни одно нарушение не должно оставаться безнаказанным. И в этом деле не может быть мелочей"