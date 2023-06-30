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Токаев потребовал наказать мошенников, из-за которых паломники пострадали в Саудовской Аравии

Токаев потребовал наказать мошенников, из-за которых паломники пострадали в Саудовской Аравии Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 30 июня на заседании коллегии Министерства внутренних дел, высказался о мошенниках, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что в отношении мошенников не должно быть никаких поблажек.

"Хотел бы остановиться на еще одном актуальном вопросе, волнующем общество. Правоохранительные органы должны вести решительную борьбу с мошенниками, жертвами которых становятся многие наши граждане. Люди несут большой ущерб от действий аферистов, поэтому никаких поблажек в их отношении не должно быть".Касым-Жомарт Токаев

В пример он привел ситуацию с одной турфирмой, занимающейся организацией паломничества. По словам главы государства, она обманула группу законопослушных граждан.

"Ни в чем не повинные люди оказались в полицейском участке в Саудовской Аравии. Незаконные действия такого рода мошеннических компаний наносят большой ущерб здоровью наших граждан, их моральному состоянию и репутации страны в целом. Здесь, конечно, имеет место и правовая неграмотность людей".Касым-Жомарт Токаев

Теперь наше государство в лице МИД, как отметил президент, должно оказать им максимальную поддержку, а МВД необходимо привлечь руководство и сотрудников мошеннической компании к ответственности в соответствии с законом.

"Если мы хотим построить справедливое общество, нам предстоит решить подобные проблемы".Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел заседание коллегии Министерства внутренних дел РК.

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МВД РК МИД РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан Саудовская Аравия
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