Токаев о смертельных ДТП: Мы ежегодно теряем крупные населенные пункты

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о смертельных ДТП, выступая 30 июня на заседании коллегии министерства внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что повышение уровня дорожной безопасности – еще один важный вопрос, который правоохранительным органам всегда нужно держать в фокусе внимания.

"За последние три года количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 9%. В них погибли свыше 6,5 тыс. граждан, более 55 тыс. получили травмы. Вдумайтесь в эти цифры. По сути, мы ежегодно теряем крупные населенные пункты. Это настоящая трагедия для нашей страны. Мы всегда и везде заявляем, что жизнь и здоровье людей – это самое главное. Поэтому нужно принимать системные меры для исправления сложившейся ситуации". Касым-Жомарт Токаев

В первую очередь, как отметил глава государства, следует обратить внимание всех граждан на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения.

"Так, по вине пешеходов только в текущем году произошло 164 ДТП, в которых погибли 24 человека и травмированы 142. Удручающая статистка аварий говорит о том, что уровень дорожной безопасности не соответствует динамике автомобилизации. Это касается как дорожной инфраструктуры, так и организации работы служб, которые за эту безопасность отвечают". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, буквально на днях был принят закон, регламентирующий порядок использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Теперь, как отметил президент, важно обеспечить на практике безопасное использование новых видов транспорта.

"Ситуацию на дорогах усугубил также беспорядочный ввоз в страну иностранных машин, которые ездили без должной регистрации. Их водители грубо, а зачастую безнаказанно, нарушали правила дорожного движения. Чтобы вернуть их в правовое поле, по моему поручению проводится легализация этих автомобилей. Сейчас я заслушал краткие доклады, работа проводится, сделано немало. Но, в принципе, эту работу надо продолжать. Самое главное – не повторять ошибки". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства считает, что причина массового ввоза в страну таких машин кроется в непродуманных решениях уполномоченных государственных органов.

"Сейчас мы вынуждены исправлять ранее допущенные ошибки, в том числе и министерством внутренних дел. Более того, образовались криминальные схемы ввоза иностранных автомашин и постановки их на учет с участием сотрудников полиции. Подобным беззакониям, бросающим тень на всю правоохранительную систему, не должно быть места в справедливом и правовом государстве. Поэтому правоохранительным органам в тесном партнерстве с профильными специалистами и гражданскими активистами нужно предметно заниматься этим вопросом". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент высказался о мошенниках. Касым-Жомарт Токаев отметил, что правоохранительные органы должны вести решительную борьбу с мошенниками, жертвами которых становятся многие казахстанцы. По его словам, люди несут большой ущерб от действий аферистов, поэтому никаких поблажек в их отношении не должно быть.