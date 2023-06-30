Президент отправляет полицейских начальников в учебные заведения
Фото: Акорда
На заседании коллегии Министерства внутренних дел Касым-Жомарт Токаев отметил, что молодому поколению нужно разъяснять законы и последствия их несоблюдения, сообщает Zakon.kz.
В учебные заведения, по его словам, должны ходить полицейские начальники.
"Хотел бы остановиться на еще одной значимой проблеме. Высшие должностные лица полиции должны посещать школы и университеты, разъясняя подрастающему поколению необходимость следования законам и последствия их нарушения. К сожалению, у нашей молодежи низкий уровень правовой грамотности. Подрастающее поколение плохо знает законы и зачастую до конца не осознает важность их неукоснительного соблюдения. Последствия такой юридической безграмотности могут быть очень серьезными", – сказал президент.
Он напомнил, что в стране должно господствовать верховенство закона.
"Только в таком случае в обществе будет порядок. Сотрудники полиции должны доносить эту простую истину до граждан, особенно молодежи", - резюмировал Токаев.
Ранее на коллегии президент высказался о мошенниках.
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