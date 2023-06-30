Президент отправляет полицейских начальников в учебные заведения

Фото: Акорда

На заседании коллегии Министерства внутренних дел Касым-Жомарт Токаев отметил, что молодому поколению нужно разъяснять законы и последствия их несоблюдения, сообщает Zakon.kz.

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