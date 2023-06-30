Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

40-градусную жару прогнозируют в Казахстане

40-градусную жару прогнозируют в Казахстане Фото: unsplash
Прогноз погоды по Казахстану на 1-3 июля 2023 года предоставили синоптики. По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие три дня ожидается неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz.

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха днем на западе до +27+35°C, на северо-западе до +22+32°C, на севере, в центре страны до +30+35°C, на востоке до +25+33°C, на юго-востоке до +32+37°C, на юге основной фон +32+40°C.

"На большей части страны прогнозируются дождь, гроза, порывистый ветер, выпадение града, лишь 1-2 июля на севере, в центре, 2-3 июля на востоке ожидается погода без осадков. С 3 июля на западе страны ожидается погода без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, 1-2 июля на западе, 2-3 июля на северо-западе, 1 июля на востоке страны ожидаются сильные дожди.

Читайте также

Почему отменили салют на День столицы, рассказал Женис Касымбек

На продолжение строительства ЛРТ в Астане выделили 50 млрд тенге

Президент рассказал, как должны вести себя полицейские при провокациях

Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане утвердили новые правила работы торговых рынков
В Казахстане утвердили новые правила работы торговых рынков
Полиция расследует появление надписи в подъезде одного из домов Атырау
Полиция расследует появление надписи в подъезде одного из домов Атырау
Кому нелегко придется в июле рассказали астрологи
Кому придется нелегко в июле, рассказали астрологи
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 29 июня
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления