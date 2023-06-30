40-градусную жару прогнозируют в Казахстане

Прогноз погоды по Казахстану на 1-3 июля 2023 года предоставили синоптики. По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие три дня ожидается неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz.

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха днем на западе до +27+35°C, на северо-западе до +22+32°C, на севере, в центре страны до +30+35°C, на востоке до +25+33°C, на юго-востоке до +32+37°C, на юге основной фон +32+40°C.

"На большей части страны прогнозируются дождь, гроза, порывистый ветер, выпадение града, лишь 1-2 июля на севере, в центре, 2-3 июля на востоке ожидается погода без осадков. С 3 июля на западе страны ожидается погода без осадков". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, 1-2 июля на западе, 2-3 июля на северо-западе, 1 июля на востоке страны ожидаются сильные дожди.