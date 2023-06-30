Турнир по казакша курес в этом году сделают бесплатным для зрителей

В Астане пройдет 12-й турнир "Қазақстан барысы – 2023" по казакша курес, и в этом году по решению организаторов вход для зрителей бесплатный. Об этом рассказал официальный представитель Фонда поддержки и развития казакша курес "Qazaqstan Barysy" Диас Ахметшарип, сообщает Zakon.kz.

По словам официального представителя фонда, в турнире "Қазақстан барысы – 2023" примет участие 41 палуан. В Астану на соревнования они приедут из разных регионов Казахстана. Каждый регион будут представлять два человека, которые выступят в абсолютной весовой категории.



"В этом году мы проводим 12-й по счету турнир. В 2020 году не проводили из-за коронавируса. Ежегодно в каждом областном центре проходят отборочные турниры. Сначала на районном, а потом – на областном уровне. Победители выходят в финал республиканского турнира, который мы проводим в День столицы нашей республики. В этом году у нас участвует 41 спортсмен". Диас Ахметшарип

Фото: пресс-служба Фонда поддержки и развития казакша курес "Qazaqstan Barysy"

Изначально в турнире намеревались участвовать 43 спортсмена, но несколько человек исключили из соревнований из-за нарушения правил.

"Должно было быть 43, у нас 17 областных центров и три города республиканского значения, получается, по два спортсмена из каждого региона, плюс у нас выходят финалисты "Әскер барысы" и один вне конкурса попадает прошлогодний победитель. В этом году это Максат Исагабылов, который проходит без конкурса. Но в этом году получается 41, так как у нас были нарушения в Западно-Казахстанской области. Ребята, прошедшие в первые два круга, не смогли выйти в финал, потому что забрали документы и начали выступать за другую область. Это мы зафиксировали, это грубейшее нарушение". Диас Ахметшарип

Он уточнил, что по регламенту, если борец аккредитовался от одной области, например, от той, в которой живет, то и выступать он должен от нее до конца. Если это правило нарушается, то спортсмен автоматически исключается из дальнейшей борьбы.

Вместе с тем особенностью этого года станет бесплатный вход на турнир для зрителей. В Фонде приняли такое решение, исходя из того, что вслед за палуанами из всех регионов приедут их близкие, друзья и просто фанаты.

"В этом году по решению организационного комитета Фонда вход бесплатный для всех зрителей, потому что приезжают болельщики из всех регионов, Актау, Атырау, чтобы поболеть за своих. Соответственно, чтобы сэкономить их средства, мы сделали бесплатный вход. Также мы в конце нашего турнира после финальных встреч будем разыгрывать пять мобильных телефонов среди наших болельщиков, зрителей". Диас Ахметшарип





Фото: пресс-служба Фонда поддержки и развития казакша курес "Qazaqstan Barysy"

1 июля в 19.00 состоится взвешивание всех борцов в ТЦ "Хан Шатыр". Сам турнир пройдет 2 июля на Барыс-Арене, начало – в 12:00. В настоящее время ковер практически готов, зал готов.



В заключение Диас Ахметшарип добавил, что основной целью соревнования является популяризация национального вида спорта казакша курес. Казахстан славится своими палуанами – это Кажимукан Мунайтпасов и Балуан Шолак. Кажимукан в свое время выступал в Париже. Он демонстрировал греко-римскую, классическую, французскую борьбу, но за основу всегда бралась казахская борьба. Сейчас во всем мире набирают популярность национальные виды спорта.

"Каждая страна хочет популяризировать свой национальный вид спорта. Например, японцы культивируют сумо. Весь мир смотрит чемпионаты по сумо. Многие спортсмены переходят в сумоисты. Также у татар, у башкир есть борьба на поясах "корэш". У нас сейчас есть главная цель – популяризация национального вида спорта казакша курес. Конечная цель – это, конечно же, попасть в олимпийскую программу. В 2024 году в Париж не попадаем, но мы думаем, что в 2028-2032 годах все-таки МОК примет решение и казахская борьба – казакша курес – войдет в олимпийскую программу. Для этого сейчас мы должны максимально работать над популяризацией нашего национального вида спорта". Диас Ахметшарип.





Фото: пресс-служба Фонда поддержки и развития казакша курес "Qazaqstan Barysy"

Также другой немаловажной задачей организаторы турнира ставят привлечение молодежи к спорту и сохранение национальных традиций.

Турнир организован при поддержке Министерства культуры и спорта РК, акимата города Астаны, Ассоциации "Qazaq kuresi" и Фонда поддержки и развития казакша курес "Qazaqstan Barysy". Генеральный партнер турнира – АО "ФНБ "Самрук-Қазына", а также партнерами выступают Фонд поддержки спорта Sport Qory и АО "Сәтті Жұлдыз".