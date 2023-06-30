Аким Талдыкоргана освобожден от занимаемой должности

Аким Талдыкоргана Асет Масабаев покинул должность градоначальника. Он занимал этот пост с марта 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В начале мая Асет Масабаев попал в реанимацию с инсультом. Практически целый месяц проходила реабилитация. Две недели назад он вышел на работу. Сегодня, 30 июня, стало известно о его отставке.

В разное время Масабаев занимал должности заместителя акима Медеуского района Алматы, руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования южной столицы, заместителя руководителя Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, а также руководителя Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.

Перед тем, как стать акимом Талдыкоргана, Масабаев занимал пост акима Медеуского района города Алматы.

Имя нового акима Талдыкоргана станет известно сегодня в 16:00. В это время в стенах городского акимата пройдет заседание актива под председательством главы Жетысуской области Бейбита Исабаева.