Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Аким Талдыкоргана освобожден от занимаемой должности

Аким Талдыкоргана освобожден от занимаемой должности Фото: gov.kz
Аким Талдыкоргана Асет Масабаев покинул должность градоначальника. Он занимал этот пост с марта 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В начале мая Асет Масабаев попал в реанимацию с инсультом. Практически целый месяц проходила реабилитация. Две недели назад он вышел на работу. Сегодня, 30 июня, стало известно о его отставке.

В разное время Масабаев занимал должности заместителя акима Медеуского района Алматы, руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования южной столицы, заместителя руководителя Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, а также руководителя Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.

Перед тем, как стать акимом Талдыкоргана, Масабаев занимал пост акима Медеуского района города Алматы.

Имя нового акима Талдыкоргана станет известно сегодня в 16:00. В это время в стенах городского акимата пройдет заседание актива под председательством главы Жетысуской области Бейбита Исабаева.

Читайте также

В Казахстане с 1 июля появится Единый закупщик электроэнергии

Акимат Астаны хочет дать контролерам право штрафовать безбилетников в общественном транспорте

Казахский язык официально добавили в список языков Telegram

Азат Жумаханов
Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане утвердили новые правила работы торговых рынков
В Казахстане утвердили новые правила работы торговых рынков
Кому нелегко придется в июле рассказали астрологи
Кому придется нелегко в июле, рассказали астрологи
Полиция расследует появление надписи в подъезде одного из домов Атырау
Полиция расследует появление надписи в подъезде одного из домов Атырау
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 29 июня
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления