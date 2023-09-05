Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мурат Айтенов освобожден от должности

Мурат Айтенов освобожден от должности Фото: primeminister.kz
Аким Шымкента Мурат Айтенов освобожден от должности. Данный пост он занимал с 21 января 2020 года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ 5 сентября 2023 года подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Указом главы государства Айтенов Мурат Дуйсенбекович освобожден от должности акима города Шымкента", – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Мурат Айтенов родился 30 октября 1981 года в Жетысае. В 2004 году окончил Краснодарский военный институт им. генерала армии С. М. Штеменко ("Организация и технология защиты информации").

Трудовую деятельность начал в 2004 году с должности старшего инженера-начальника дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны РК. Работал на различных должностях в АО "Астана – Өнім" УДП РК (2006-2008), Управлении делами президента РК (2008-2019). С декабря 2019 года по январь 2020 года был первым замакима Шымкента.

Должность акима Шымкента занимал с 21 января 2020 года (переназначен с 01.12.2022).

Материал по теме

Мурат Айтенов может лишиться должности

Ранее президент освободил от должности Ералы Тугжанова, который возглавлял Актюбинскую область с 31 августа 2022 года.

Читайте также

Назначен новый аким Актюбинской области

Три самых неэффективных министерства назвали в Казахстане

Токаев прибыл в Алматинскую область

Динара Халдарова
Айтенов Мурат Токаев Касым-Жомарт Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Женис Касымбек получил новую должность
Женис Касымбек получил новую должность
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Тяжелая атлетика Спортсмен Ждет Ребенка
Тяжелоатлет Илья Ильин и его супруга ждут ребенка
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже самолета
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления