Аким Шымкента Мурат Айтенов освобожден от должности. Данный пост он занимал с 21 января 2020 года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ 5 сентября 2023 года подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Указом главы государства Айтенов Мурат Дуйсенбекович освобожден от должности акима города Шымкента", – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Мурат Айтенов родился 30 октября 1981 года в Жетысае. В 2004 году окончил Краснодарский военный институт им. генерала армии С. М. Штеменко ("Организация и технология защиты информации").

Трудовую деятельность начал в 2004 году с должности старшего инженера-начальника дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны РК. Работал на различных должностях в АО "Астана – Өнім" УДП РК (2006-2008), Управлении делами президента РК (2008-2019). С декабря 2019 года по январь 2020 года был первым замакима Шымкента.

Должность акима Шымкента занимал с 21 января 2020 года (переназначен с 01.12.2022).

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