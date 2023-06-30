Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Досрочно забрать свои пенсионные накопления смогут:
- военнослужащие;
- сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов;
- государственной фельдъегерской службы и иные лица, имеющие выслугу лет на воинской службе; службе в специальных государственных и правоохранительных органах;
- государственной фельдъегерской службе не менее 25 лет;
- достигшие установленного законодательством предельного возраста при увольнении со службы.
Более подробный перечень лиц, имеющих право на пенсионные выплаты за выслугу лет, определен статьей 212 Социального кодекса РК (до 1 июля 2023 года статьей 64 Закона "О пенсионном обеспечении в РК").
Также Cоциальный кодекс позволяет использовать пенсионные накопления законными представителями недееспособных граждан.
Как подать заявку
Прежде чем подать заявку на изъятие своих пенсионных накоплений, необходимо в ЕНПФ уточнить наличие и сумму накоплений.
Затем нужно будет зайти на платформу www.enpf-otbasy.kz с помощью ЭЦП.
Там, в личном кабинете, в первую очередь необходимо проверить наличие специального счета. Если специального счета нет, то необходимо будет там же, на платформе, подписать заявление и система автоматически откроет его.
"Когда эти действия будут выполнены, то там же, на портале www.enpf-otbasy.kz нужно будет выбрать цель, на которую пенсионер хочет направить средства, затем будет сформирована заявка и отправлена в ЕНПФ", – рассказали в пресс-службе "Отбасы банка".
В течение 5 рабочих дней ЕНПФ рассматривает заявку, и затем пенсионные накопления поступают на специальный счет в "Отбасы банке".
На что можно использовать пенсионные накопления
- полное или частичное погашение действующей ипотеки;
- полный выкуп недвижимости;
- внесение первоначального взноса для оформления займа для покупки квартиры или строительства дома (включая приобретение земельного участка);
- погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа;
- пополнение депозита в "Отбасы банке";
- на лечение.
Важно помнить! На использование пенсионных денег на улучшение жилищных условий отводится 20 рабочих дней, а на использование пенсионных денег для оплаты лечения – 45 рабочих дней. Если заявители не используют пенсионные излишки за указанный срок, то деньги вернутся в ЕНПФ.