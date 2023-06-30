Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля

С 1 июля 2023 года казахстанцы, вышедшие на пенсию по выслуге лет, могут в полном размере изъять свои пенсионные накопления на портале www.enpf-otbasy.kz, сообщает Zakon.kz.

Досрочно забрать свои пенсионные накопления смогут:

военнослужащие;

сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов;

государственной фельдъегерской службы и иные лица, имеющие выслугу лет на воинской службе; службе в специальных государственных и правоохранительных органах;

государственной фельдъегерской службе не менее 25 лет;

достигшие установленного законодательством предельного возраста при увольнении со службы.

Более подробный перечень лиц, имеющих право на пенсионные выплаты за выслугу лет, определен статьей 212 Социального кодекса РК (до 1 июля 2023 года статьей 64 Закона "О пенсионном обеспечении в РК").

Также Cоциальный кодекс позволяет использовать пенсионные накопления законными представителями недееспособных граждан.

Как подать заявку

Прежде чем подать заявку на изъятие своих пенсионных накоплений, необходимо в ЕНПФ уточнить наличие и сумму накоплений.

Затем нужно будет зайти на платформу www.enpf-otbasy.kz с помощью ЭЦП.

Там, в личном кабинете, в первую очередь необходимо проверить наличие специального счета. Если специального счета нет, то необходимо будет там же, на платформе, подписать заявление и система автоматически откроет его.

"Когда эти действия будут выполнены, то там же, на портале www.enpf-otbasy.kz нужно будет выбрать цель, на которую пенсионер хочет направить средства, затем будет сформирована заявка и отправлена в ЕНПФ", – рассказали в пресс-службе "Отбасы банка".

В течение 5 рабочих дней ЕНПФ рассматривает заявку, и затем пенсионные накопления поступают на специальный счет в "Отбасы банке".

На что можно использовать пенсионные накопления

полное или частичное погашение действующей ипотеки;

полный выкуп недвижимости;

внесение первоначального взноса для оформления займа для покупки квартиры или строительства дома (включая приобретение земельного участка);

погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа;

пополнение депозита в "Отбасы банке";

на лечение.

Важно помнить! На использование пенсионных денег на улучшение жилищных условий отводится 20 рабочих дней, а на использование пенсионных денег для оплаты лечения – 45 рабочих дней. Если заявители не используют пенсионные излишки за указанный срок, то деньги вернутся в ЕНПФ.