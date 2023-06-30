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Ернат Базил стал новым акимом Талдыкоргана

Ернат Базил стал новым акимом Талдыкоргана Фото: gov.kz
Заместитель акима Жетысуской области Ернат Базил занял пост акима Талдыкоргана. Об этом сообщили на заседании актива города, сообщает Zakon.kz.
Ернат Базил родился в 1978 году. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати по специальностям: "Инженер-строитель", "Финансы".

Трудовую деятельность начал мастером участка ТОО "Корпорация Базис-А" в Алматы, где затем работал прорабом, начальником участка.

В разные годы работал ведущим, главным специалистом, начальником отдела Управления строительства, главным специалистом, руководителем отдела, заместителем руководителя Управления энергетики и коммунального хозяйства, заместителем акима Жетысуского района Алматы, руководителем Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Нур-Султана, заместителем акима Жетысуского района Алматы, руководил управлением энергетики и ЖКХ Жетысуской области.

С февраля 2023 года занимал пост заместителя акима Жетысуской области.

Экс-аким Талдыкоргана Асет Масабаев покинул должность градоначальника по собственному желанию.

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Жетысуская область Талдыкорган
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