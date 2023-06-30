В Казахстане с 1 июля появится Единый закупщик электроэнергии

По информации Министерства энергетики, в Казахстане с 1 июля 2023 года начнет действовать модель централизованной покупки и продажи электрической энергии, сообщает Zakon.kz.

В министерстве пояснили, что новая модель была разработана в рамках поручений главы государства для оперативного устранения дисбалансов в энергосистеме, дефицита электроэнергии, неравных условий конкуренции из-за разных тарифов энергопроизводящих организаций через Единого закупщика электроэнергии.

"Новый механизм был широко обсужден с участниками рынка, представители министерства провели большую разъяснительную кампанию с выездом в регионы перед ее запуском. Перед стартом реализации механизма в Министерстве энергетики РК под председательством главы ведомства Алмасадама Саткалиева состоялось совещание для сверки часов с представителями сферы. Заседание проводилось в онлайн-формате, в нем приняли участие около 300 субъектов энергетики. Необходимо отметить, что министерством даны ответы на все вопросы участников рынка". - рассказали в Минэнерго.

В министерстве рассказали о деталях внедряемого механизма, который начнет действовать с 1 июля 2023 года.

Так, Единый закупщик электроэнергии позволит:

исключить спекулятивные операции при покупке и продаже электроэнергии;

минимизировать отклонения перетоков электрической энергии с энергосистемами соседних государств, за счет отказа от формирования суточных графиков на основе технической возможности электрических станций и перехода к фактическим графикам потребителей;

обеспечить балансирование высоких тарифов вновь вводимых энергоисточников и цен импортной электроэнергии во время дефицита с текущими тарифами действующих станций, а также, в перспективе, осуществить выравнивание тарифов на электроэнергию между регионами.

Единым закупщиком электроэнергии определено ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" (ТОО "РФЦ по ВИЭ") – подведомственная организация Министерства энергетики РК.

Ранее ТОО "РФЦ по ВИЭ" осуществляло покупку и продажу электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии и поставленной в единую энергосистему Казахстана.

ТОО "РФЦ по ВИЭ" будет осуществлять плановую покупку электрической энергии от отечественных электростанций за сутки вперед путем проведения торгов на электронной площадке централизованных торгов – АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности" (АО "КОРЭМ").

В Минэнерго отметили, что при недостаточности объемов электроэнергии от отечественных электростанций Единый закупщик будет осуществлять покупку электроэнергии из энергосистем соседних государств. Стоимость импортной электроэнергии будет распределяться равномерно на всех оптовых потребителей.

Будет производиться полный выкуп электроэнергии:

всех ТЭЦ страны;

объектов ВИЭ, имеющих соглашения с РФЦ по механизму поддержки ВИЭ;

новых традиционных электростанций, введенных по тендерам и аукционам;

энергомощностей, введеных по инвестиционным соглашениям с минэнерго на модернизацию, реконструкцию и расширение.

Электростанции, не входящие в этот перечень, будут конкурировать за спрос путем предложения наименьшей стоимости.

По данным Минэнерго, все необходимые подзаконные акты согласованы с заинтересованными госорганами и направлены на регистрацию в Минюст Казахстана.

Там добавили, что в случае выявления каких-либо недочетов в работе нового механизма, министерство совместно с государственными органами открыто для предложений и готово будет внести необходимые корректировки по рекомендации участников рынка.