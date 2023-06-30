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В Шымкенте вынесли приговор полицейским, обвиняемым в пытках и смерти подследственного

В Шымкенте вынесли приговор полицейским, обвиняемым в смерти подследственного Фото: Zakon.kz
В Шымкенте завершился громкий судебный процесс. Четырем высокопоставленным полицейским вынесли приговор по делу о смерти 31-летнего Нурболата Жумабаева в стенах Департамента полиции. Дело в открытом порядке рассматривали в Специализированном межрайонном суде Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Полицейских обвиняли по статье "Совершение пытки в группе лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и превышение власти с применением насилия, в целях извлечения выгоды".

Приговором суда экс-заместителя начальника криминальной полиции ДП Шымкента осудили на 7 лет 6 месяцев, экс-заместителя начальника УКП ДП – на 7 лет, экс-начальника отдела криминальной полиции Каратауского районного управления полиции – на 3 года 6 месяцев и сотрудника криминальной полиции – на два года. Их также лишили званий, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах.


В Шымкенте вынесли приговор полицейским, обвиняемым в смерти подследственного

Фото: Zakon.kz

При назначении наказания суд учел мнение представителей потерпевших, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Приговор суда еще не вступил в законную силу. Подсудимых вывели из зала суда под конвоем, все они взяты под стражу. Родственники осужденных были против того, чтобы журналисты освещали судебный процесс.

Нурболата Жумабаева с другом Сергеем Петровым задержали по подозрению в угоне автомобиля в декабре 2021 года. Их доставили в отделение, где после нескольких часов допроса у Жумабаева остановилось сердце.

Родственники погибшего говорили, что смерть физически крепкого, здорового молодого мужчины не случайна, тем более что у второго задержанного многочисленные побои и сотрясение мозга.

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Карина Адильбекова
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