В Шымкенте осужденным за пытки полицейским смягчили приговор

В Шымкенте пересмотрели решение суда в отношении бывших сотрудников правоохранительных органов, которых в июне 2023 года осудили по делу о смерти Нурболата Жумабаева, сообщает Zakon.kz.

Апелляционная коллегия по уголовным делам суда Шымкента изменила приговор в отношении экс-полицейских Динмухамеда Исаева и Уалихана Жанибекова, сообщает Оtyrar.kz.

Уалихана Жанибекова приговорили к 3,5 годам лишения свободы вместо семи.

Динмухамеда Исаева признали невиновным. Он оправдан в связи с отсутствием в его действиях уголовного правонарушения.

30 июня в Шымкенте четырем высокопоставленным полицейским вынесли приговор по делу о смерти 31-летнего Нурболата Жумабаева.

К уголовной ответственности были привлечены экс-заместители начальника управления криминальной полиции ДП Шымкента Даулет Аймешов и Уалихан Жанибеков, бывший начальник криминальной полиции Каратауского РОП Динмухамед Исаев, а также бывший следователь криминальной полиции Алишер Откиров.



экс-заместителя начальника криминальной полиции ДП Шымкента осудили на 7 лет 6 месяцев

экс-заместителя начальника УКП ДП – на 7 лет

экс-начальника отдела криминальной полиции Каратауского районного управления полиции – на 3 года 6 месяцев

сотрудника криминальной полиции – на два года.

Их также лишили званий, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах.

В декабре 2021 года в здании Департамента полиции Шымкента произошло ЧП — на допросе скончался 31-летний Нурболат Жумабаев.

Его вместе с другом Сергеем Петровым задержали по подозрению в угоне автомобиля. Их доставили в отделение, где после нескольких часов допроса у Жумабаева остановилось сердце.

Родственники погибшего говорили, что смерть физически крепкого, здорового молодого мужчины не случайна, тем более что у второго задержанного многочисленные побои и сотрясение мозга.

