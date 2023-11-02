В Шымкенте осужденным за пытки полицейским смягчили приговор
Апелляционная коллегия по уголовным делам суда Шымкента изменила приговор в отношении экс-полицейских Динмухамеда Исаева и Уалихана Жанибекова, сообщает Оtyrar.kz.
- Уалихана Жанибекова приговорили к 3,5 годам лишения свободы вместо семи.
- Динмухамеда Исаева признали невиновным. Он оправдан в связи с отсутствием в его действиях уголовного правонарушения.
30 июня в Шымкенте четырем высокопоставленным полицейским вынесли приговор по делу о смерти 31-летнего Нурболата Жумабаева.
К уголовной ответственности были привлечены экс-заместители начальника управления криминальной полиции ДП Шымкента Даулет Аймешов и Уалихан Жанибеков, бывший начальник криминальной полиции Каратауского РОП Динмухамед Исаев, а также бывший следователь криминальной полиции Алишер Откиров.
- экс-заместителя начальника криминальной полиции ДП Шымкента осудили на 7 лет 6 месяцев
- экс-заместителя начальника УКП ДП – на 7 лет
- экс-начальника отдела криминальной полиции Каратауского районного управления полиции – на 3 года 6 месяцев
- сотрудника криминальной полиции – на два года.
Их также лишили званий, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах.
В декабре 2021 года в здании Департамента полиции Шымкента произошло ЧП — на допросе скончался 31-летний Нурболат Жумабаев.
Его вместе с другом Сергеем Петровым задержали по подозрению в угоне автомобиля. Их доставили в отделение, где после нескольких часов допроса у Жумабаева остановилось сердце.
Родственники погибшего
говорили, что смерть физически крепкого, здорового молодого мужчины не
случайна, тем более что у второго задержанного многочисленные побои и
сотрясение мозга.