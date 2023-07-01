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От укуса гадюки в Алматинской области скончался ребенок

От укуса гадюки в Алматинской области скончался ребенок Фото: pxhere
Девятилетний мальчик скончался в больнице Алматинской области от укуса гадюки, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в селе Кеген, передает Astana TV.

По словам врачей, мальчик поступил в крайне тяжелом состоянии с отеком легких. Пациента госпитализировали в отделение реанимации и ввели сыворотку против яда змеи. Через пару часов процедуру повторили. Но на следующий день состояние пациента резко ухудшилось.


"Так как состояние ребенка было тяжелым, спасти нам не удалось, потому что у него были множественные осложнения после укуса змеи – отек легких был, ДВС синдром. Токсический гепатит был, токсический нефрит. В конечном счете, у него была полиорганная недостаточность". Зам. главрача кегенской районной больницы Мурат Серикулы

С начала года в Алматинской области от укусов змей пострадали одиннадцать человек, а в минувшем году за медицинской помощью обратились 24 человека. До последнего случая обходилось без жертв.

В мае стало известно о нашествии змей в жилые дома Шымкента.

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