Гадюка погибла, укусив очень пьяного мужчину в Хорватии

42-летний житель Хорватии Штеф Радулич, закончив деловую встречу, решил немного прогуляться по окрестностям. По словам мужчины, во время прогулки он случайно подошел слишком близко к гадюке, которая, почувствовав угрозу, укусила его за ногу, сообщает Zakon.kz.

По информации News Bar, он почувствовал резкую боль и понял, что это была змея. Смутило пострадавшего поведение пресмыкающейся – глаза ее были наполовину закрыты, она шаталась, а потом дважды ударилась головой о дерево.

Отмечается, что мужчина попытался оказать помощь рептилии и доставить ее в пункт неотложной помощи. Но змея скончалась. Ветеринарная экспертиза показала, что уровень алкоголя в ее крови составил 5,1 г/кг.

"Местные гадюки просто не приспособлены к такой концентрации алкоголя в крови своей "добычи". Особенно в два часа дня. Это просто несовместимо с жизнью," – прокомментировал доктор Мате Дрнич.

При этом яд змеи не оказал никакого влияния на самого Штефа. Медики полагают, что алкоголь в его крови нейтрализовал токсин, что, возможно, и спасло ему жизнь.

"Теперь прошу врача выслать мне факс с официальным подтверждением, что алкоголь спас мне жизнь, чтобы наконец заставить жену замолчать", – шутит Штеф.

