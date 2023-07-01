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Протесты во Франции: Киллиан Мбаппе призвал прекратить беспорядки

Франция Фото: pixabay
Обладатель Кубка мира и уроженец Парижа Киллиан Мбаппе заявил, что насилие должно прекратиться. Беспорядки продолжаются по всей стране уже четвертую ночь, сообщает Zakon.kz.

Киллиан Мбаппе выразил соболезнования семье подростка, сообщает Sky News.

"Очевидно, что мы не можем оставаться равнодушными к обстоятельствам, при которых произошла эта смерть. После этого трагического события мы стали свидетелями выражения народного гнева, суть которого мы понимаем, но форму которого мы не можем одобрить. Насилие ничего не решает, тем более, когда оно неизбежно и неустанно оборачивается против тех, кто его выражает, их семей, близких и соседей".Киллиан Мбаппе

Ранее Мбаппе назвал произошедшую ситуацию неприемлемой. 

Десятки тысяч полицейских отправили на улицы, чтобы предотвратить массовые беспорядки, которые начались после смерти 17-летнего подростка.

Полицейскому, обвиняемому в том, что он нажал на курок во вторник, предъявили предварительное обвинение в убийстве. Прокурор Паскаль Праш заявил, что первоначальное расследование привело его к выводу, что полицейский не соблюдал условия для законного применения оружия.

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Протесты во Франции: Килиан Мбаппе призвал прекратить беспорядки

Данияр Кунафин
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