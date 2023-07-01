Инфляция в Казахстане: рис подорожал почти на 48% за год

Месячный уровень инфляции в РК за июнь составил 0,5%, а в годовом исчислении к июню цены выросли на 14,6%. При этом некоторые продукты за год подорожали почти в полтора раза, сообщает Zakon.kz.

Бюро национальной статистики 1 июля опубликовало данные о том, какие товары и услуги заметнее всего подорожали в стране за июнь.

По данным ведомства, в годовом выражении инфляция составила 14,6%. Цены на продовольственные товары за год повысились на 14,6%, на непродовольственные – на 15,8%, на платные услуги – на 13,3%. По сравнению с июнем прошлого года сильнее всего выросли в цене канцелярские товары (+67,7%), огурцы (+33,4%), хозяйственное мыло (+42,1%), средства для мытья посуды (+41%), молоко концентрированное без сахара (+42,9%), рис (+47,6%), лечение в дневном стационаре (+40,8%), сахар-рафинад (+32,2%).

Однако в июне инфляция замедлилась. Цены на продукты выросли на 0,2%, на непродовольственные товары – на 0,7%, на платные услуги – на 0,6%.

Из непродовольственных товаров в июне подорожали мебель и предметы домашнего обихода (+2,6%), чемоданы и дорожные сумки (+1,4%), велосипеды (+1,2%), товары личного пользования (на 1%). В пределах процента выросли цены на стройматериалы, одежду и обувь, фармацевтическую продукцию. Бензин АИ-95/96 подорожал на 1,1%, сжиженный газ в баллонах – на 0,7%.

Среди услуг на 9,6% подорожали авиаперевозки, на 8,8% – организация комплексного отдыха. Услуги санаториев стали дороже на 6%. Также выросла стоимость услуг по ремонту, а также услуг общепита и здравоохранения.

Из продуктов подорожали картофель (+9,9%), виноград (+4%), лимоны (+3,9%), яблоки (+3,1%). Также выросли цены на минеральную и питьевую воду, прохладительные напитки, соки. Подешевели бананы, свежие овощи, яйца, подсолнечное масло и гречка.

"Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Северо-Казахстанской и Мангистауской областях – по 0,9%, самая низкая – в Актюбинской области. Индекс потребительских цен за месяц в Шымкенте составил 100%", – отметили статистики.

Цены на продукты сильнее всего выросли в Улытауской области (+1,3%). Непродовольственные товары наиболее заметно подорожали в Астане (+1,3%), услуги – в СКО (+1,4%).

Ранее глава Нацбанка Галымжан Пирматов заявил, что инфляция в Казахстане замедляется третий месяц подряд.