Нацбанк: Инфляция замедляется третий месяц подряд

Инфляция в Казахстане продолжила замедление третий месяц подряд, достигнув в мае 15,9% в годовом выражении, сообщает Zakon.kz.

Об этом доложил председатель Национального банка Галмыжан Пирматов на заседании правительства РК 13 июня.

"Инфляция в Казахстане продолжила замедление третий месяц подряд, достигнув в мае 15,9% в годовом выражении. Месячный уровень инфляции составил 0,6%. Продовольственная инфляция в годовом выражении замедлилась с пика 26,2% в феврале до 16,5%, непродовольственная – до 17,2%, инфляция платных услуг – до 13,5%". Галымжан Пирматов

В части непродовольственных товаров он отметил рост цен на горюче-смазочные материалы на фоне повышения предельных цен на бензин и дизельное топливо. Национальный банк ожидает дальнейшего продолжения тренда на замедление инфляции.

"Сдерживающее влияние на инфляцию окажет улучшение внешнеэкономической конъюнктуры, которое будет выражаться через дальнейшее снижение цен на продовольствие и низкую инфляцию в странах-торговых партнерах. К рискам прогноза инфляции относятся рост бюджетных расходов, более ощутимый, чем закладывается в базовом сценарии, косвенный эффект от повышения цен на ГСМ и услуг ЖКХ, сильное влияние перестройки логистических и производственных цепочек на ценообразование, а также вероятность закрепления инфляционных ожиданий на высоких уровнях". Галымжан Пирматов

26 мая Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых. По мнению главы ведомства, это будет способствовать дальнейшему замедлению инфляции в стране.