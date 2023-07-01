В Костанайской области пропала пожилая женщина

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

1 июля в 10:15 поступило сообщение от руководителя аппарата акима Сарыкольского района Дмитрия Яценко о том, что 30 июня в с. Большие Дубравы Сарыкольского района пропала женщина Балхаш Раисова, 1965 г.р., инвалид 2 группы, сообщает Zakon.kz.

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