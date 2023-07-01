В Костанайской области пропала пожилая женщина
Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
1 июля в 10:15 поступило сообщение от руководителя аппарата акима Сарыкольского района Дмитрия Яценко о том, что 30 июня в с. Большие Дубравы Сарыкольского района пропала женщина Балхаш Раисова, 1965 г.р., инвалид 2 группы, сообщает Zakon.kz.
В поисковых работах задействован ОЧС Сарыкольского района 4 человека л/с и 1 единица техники КУНГ, районный отдел полиции 25 человек, 5 единиц техники, МИО 40 человек л/с и 10 единиц техники, УЛХ 20 человек л/с и 5 единиц техники, и население 30 человек, 5 единиц техники, волонтеры 20 личного состава и 4 единицы техники.
"При поступлении сообщения в Отдел, местные исполнительные органы района просят оказать содействие в поисках с выделением техники высокой проходимости и личного состава гарнизона".Отдел по ЧС Сарыкольского района ДЧС Костанайской области
Ранее, в начале июня, полицейские Жетысуской области разыскивали пропавшую без вести 15-летнюю Айзере Ербосын.
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