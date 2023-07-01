Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Костанайской области пропала пожилая женщина

спасательная операция Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
1 июля в 10:15 поступило сообщение от руководителя аппарата акима Сарыкольского района Дмитрия Яценко о том, что 30 июня в с. Большие Дубравы Сарыкольского района пропала женщина Балхаш Раисова, 1965 г.р., инвалид 2 группы, сообщает Zakon.kz.

В поисковых работах задействован ОЧС Сарыкольского района 4 человека л/с и 1 единица техники КУНГ, районный отдел полиции 25 человек, 5 единиц техники, МИО 40 человек л/с и 10 единиц техники, УЛХ 20 человек л/с и 5 единиц техники, и население 30 человек, 5 единиц техники, волонтеры 20 личного состава и 4 единицы техники.

"При поступлении сообщения в Отдел, местные исполнительные органы района просят оказать содействие в поисках с выделением техники высокой проходимости и личного состава гарнизона".Отдел по ЧС Сарыкольского района ДЧС Костанайской области

Ранее, в начале июня, полицейские Жетысуской области разыскивали пропавшую без вести 15-летнюю Айзере Ербосын.

Читайте также

В Рудном пенсионерка пыталась спуститься с балкона при помощи простыни

У более чем 17 тысяч сельхозживотных в Казахстане с начала года выявили бруцеллез

В горах Восточного Казахстана разгорелся пожар

Елена Беляева
Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Кому повысят социальные выплаты с 1 июля
Кому с 1 июля повысили социальные пособия на 14,5%
Что изменится в жизни казахстанцев с июля 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2023 года
Аким Талдыкоргана освобожден от занимаемой должности
Аким Талдыкоргана освобожден от занимаемой должности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления