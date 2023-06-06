Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

15-летняя школьница пропала в Жетысуской области

15-летняя школьница пропала в Жетысуской области Фото: Zakon.kz
Полицейский Жетысуской области разыскивают пропавшую без вести Айзере Ербосын, сообщает Zakon.kz.

4 июня несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Подросток родом из села Аулиеагаш Панфиловского района.

"Школьница была одета в черный свитер, темные джинсы и белые кроссовки", – отметили в полиции области.
15-летняя школьница пропала в Жетысуской области

Фото: polisia.kz

Приметы подростка: среднего телосложения, карие глаза, длинные темные волосы, ниже плеч.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят обратиться в полицию региона по следующим номерам: 8 705 519 1021, 8 707 786 4630, 8 771 492 1007 либо "102".

В марте 2023 года пятиклассница Инжу Ескермес пропала в Шымкенте. После пяти дней поиска ее тело нашли в канале.

Читайте также

Генпрокуратура: 39 силовиков привлекают к уголовной ответственности

Спецкомиссию создали после ЧС в Балхаше

В Алматы накрыли бизнес с элитными эскортницами, задержана организатор сети

Карина Мусабаева
Жетысуская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Что одноклассники Токаева рассказали о нем в фильме об алматинской школе № 25
Что одноклассники Токаева рассказали о нем в фильме об алматинской школе № 25
Когда в Астане пойдет дождь
Когда в Астане пойдет дождь
Очень сильная жара до 46 градусов ожидается в Казахстане
Очень сильная жара до 46 градусов ожидается в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления