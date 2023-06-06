15-летняя школьница пропала в Жетысуской области

Полицейский Жетысуской области разыскивают пропавшую без вести Айзере Ербосын, сообщает Zakon.kz.

4 июня несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Подросток родом из села Аулиеагаш Панфиловского района.

"Школьница была одета в черный свитер, темные джинсы и белые кроссовки", – отметили в полиции области.

Фото: polisia.kz

Приметы подростка: среднего телосложения, карие глаза, длинные темные волосы, ниже плеч.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят обратиться в полицию региона по следующим номерам: 8 705 519 1021, 8 707 786 4630, 8 771 492 1007 либо "102".

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