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Семь школ не прошли повторную аттестацию в Акмолинской области

Семь школ не прошли повторную аттестацию в Акмолинской области Фото: Zakon.kz
На второе полугодие 2023 года семь школ Акмолинской области повторно включены в список профилактического контроля с посещением, они не смогли пройти аттестацию, сообщает Zakon.kz.

По итогам полугодовой проверки учебных заведений Акмолинской области, выявлено семь неаттестованных школ, которые вновь не смогли пройти проверку. Об этом рассказали в департаменте по обеспечению качества в сфере образования региона, передает 716.kz.

"С учетом устранения нарушений при повторной аттестации аттестованы 20 колледжей, 12 детских садов, 20 школ, у остальных организаций не наступил срок устранения нарушений. По итогам государственной аттестации за 2021 и 2022 годы 7 школ области повторно не прошли аттестацию". Орал Каппасов, руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Акмолинской области

Основные нарушения, выявленные при проведении государственной аттестации: предоставление некачественных материалов самооценки, несоответствие рабочих учебных планов Типовым учебным планам, необеспеченность педагогами по соответствующим профилям, несоответствие квалификационным требованиям, непрохождение порогового уровня при проведении тестирования учащихся выпускных классов, несоблюдение сроков прохождения курсов повышения квалификации, несоответствие организованной деятельности в разновозрастных дошкольных группах, нарушение возрастной периодизации при комплектовании детей в группы.

Ранее стало известно, что в министерстве просвещения хотят пересмотреть процесс аттестации учителей. Министр Гани Бейсембаев рассказал о планах по пересмотру процедуры.

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Мария Мельникова
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