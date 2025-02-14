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Общество

В Шымкенте 52 школы не прошли аттестацию

Школьники, ученики младших классов, начальные классы, начальный класс, школа, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 05:25 Фото: Zakon.kz
Большинство школ третьего мегаполиса Казахстана не прошли государственную аттестацию, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала "24KZ", проверку проводили на основании электронных документов, предоставленных учебными заведениями. В результате, из 70 школ 52 не аттестованы. В одних школах выявили несоответствие рабочих и учебных планов, в других – педагоги своевременно не прошли курсы повышения квалификации.

Особое внимание городские чиновники от образования уделили контрольным срезам – СОРам и СОЧам. По нормативам их должно быть не более трех в день, но фактически ученики выполняли до четырех и более тестов, причем зачастую это происходило в последние дни перед каникулами. Также проверка показала нарушения в количестве часов обучения для детей, занимающихся на дому.

Школам, которые не прошли аттестацию, дали время на устранение нарушений.

"Если повторную аттестацию не пройдет организация образования, то эта организация образования будет подлежать профилактическому контролю с посещением, то есть уже мы не будем изучать электронно, дистанционно. Уже будет наглядно, комиссионно проверяться учреждение", – объяснила руководитель городского отдела внешней оценки качества образования Дина Агманова.

По мнению мажилисмена Нурлана Ауесбаева, электронные образовательные проекты и программы разочаровали как учителей, так и учеников. А Минздрав предложит школьникам конину, жент и полезные йогурты в новом меню.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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