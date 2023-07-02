Казахстанец стал восьмикратным чемпионом по пауэрлифтингу в Гонконге

Сотрудник Службы государственной охраны РК Айбар Ержанов стал восьмикратным чемпионом Азиатско-Тихоокеанско-Африканского региона по пауэрлифтингу, сообщает Zakon.kz.

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Ержанов завоевал 10 золотых медалей по всем видам классического и экипировочного пауэрлифтинга на чемпионате, проходившем 26-30 июня в Гонконге. Также он дважды обновил рекорд Азии по классическому жиму.

В чемпионате Азиатско-Тихоокеанско-Африканского региона участвовали более 500 спортсменов из 40 стран.

Фото: Instagram/sgork_official

Айбара, вернувшегося сегодня с престижных соревнований с триумфом, встретили друзья и коллеги в аэропорту г. Астаны.