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Казахстанец стал восьмикратным чемпионом по пауэрлифтингу в Гонконге

спортсмен Фото: Instagram/sgork_official
Сотрудник Службы государственной охраны РК Айбар Ержанов стал восьмикратным чемпионом Азиатско-Тихоокеанско-Африканского региона по пауэрлифтингу, сообщает Zakon.kz.

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Ержанов завоевал 10 золотых медалей по всем видам классического и экипировочного пауэрлифтинга на чемпионате, проходившем 26-30 июня в Гонконге. Также он дважды обновил рекорд Азии по классическому жиму.

В чемпионате Азиатско-Тихоокеанско-Африканского региона участвовали более 500 спортсменов из 40 стран.

спортсмен

Фото: Instagram/sgork_official

Айбара, вернувшегося сегодня с престижных соревнований с триумфом, встретили друзья и коллеги в аэропорту г. Астаны.

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