Давид Дегтярев стал чемпионом мира по пара пауэрлифтингу

Чемпионат мира по пара пауэрлифтингу прошел в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".



В весовой категории до 54 кг казахстанский спортсмен Давид Дегтярев занял первое место и стал чемпионом мира.





Отметим, что в 2018 году Дегтярев выступил в проходящем в Дубае этапе Кубка мира по паралимпийскому пауэрлифтингу и занял второе место.