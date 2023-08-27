Давид Дегтярев стал чемпионом мира по пара пауэрлифтингу
Фото: скриншот видео
Чемпионат мира по пара пауэрлифтингу прошел в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Zakon.kz.
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В весовой категории до 54 кг казахстанский спортсмен Давид Дегтярев занял первое место и стал чемпионом мира.
Отметим, что в 2018 году Дегтярев выступил в проходящем в Дубае этапе Кубка мира по паралимпийскому пауэрлифтингу и занял второе место.
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