Трансформаторная подстанция загорелась в Алматы
Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
2 июля в 16:30 пожарные расчеты выехали на сообщение о горении в Ауэзовском районе, сообщает Zakon.kz.
Выяснилось, что загорелась трансформаторная подстанция-7225. Огонь охватил 15 кв. м, создалась угроза перехода огня на группу гаражей.
Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
"В целях безопасности к тушению приступили после отвода электроэнергии прибывшей инженерной службы РЭС. В 17:19 по загоранию достигнута ликвидация, гаражи удалось отстоять". Пресс-служба ДЧС города Алматы
Ранее сообщалось, что в Алматы водовоз успел потушить вспыхнувший на дороге спорткар.
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