Трансформаторная подстанция загорелась в Алматы

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

2 июля в 16:30 пожарные расчеты выехали на сообщение о горении в Ауэзовском районе, сообщает Zakon.kz.

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