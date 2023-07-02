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Трансформаторная подстанция загорелась в Алматы

пожар Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
2 июля в 16:30 пожарные расчеты выехали на сообщение о горении в Ауэзовском районе, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что загорелась трансформаторная подстанция-7225. Огонь охватил 15 кв. м, создалась угроза перехода огня на группу гаражей.

пожар

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

"В целях безопасности к тушению приступили после отвода электроэнергии прибывшей инженерной службы РЭС. В 17:19 по загоранию достигнута ликвидация, гаражи удалось отстоять". Пресс-служба ДЧС города Алматы


Ранее сообщалось, что в Алматы водовоз успел потушить вспыхнувший на дороге спорткар.

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