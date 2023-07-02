В Алматы водовоз успел потушить вспыхнувший на дороге спорткар

Инцидент произошел 30 июня в 11:46 в Бостандыкском районе по улице Исиналиева, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, пожарные расчеты выезжали на сообщение о горении багажного отсека автомобиля марки NissanGT-R 2010 года выпуска. Огонь был на площади всего 1 кв. м. Его потушили в 12:01.

"Причина пожара: короткое замыкание электропроводов в багажном отсеке. Напоминаем, огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. Поэтому нужно обслуживать автомобили на специализированных СТО и в установленные сроки, всегда иметь исправные огнетушители. Благодаря водовозу машина на ходу и восстановлению подлежит". Пресс-служба ДЧС города Алматы





Как уточняется, прогорел только багажник.

Ранее, в январе, в Астане на проезжей части сгорел автомобиль.

