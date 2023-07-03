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Два человека погибли в жуткой аварии по дороге на Медеу

Два человека погибли в жуткой аварии по дороге на Медео Фото: Zakon.kz
В ночь на 3 июля по дороге на Медеу столкнулись мотоцикл и электровелосипед. От сильнейшего удара водителей разбросало по проезжей части и они оба погибли на месте, сообщает корреспондент Zakon.kz с места событий.

Мотоцикл Yamaha и электровелосипед поднимались вверх в южном направлении, двигаясь на Медеу. После одного из поворотов дороги транспортные средства столкнулись.

Два человека погибли в жуткой аварии по дороге на Медео

Фото: Zakon.kz

Два человека погибли в жуткой аварии по дороге на Медео

Фото: Zakon.kz

Два человека погибли в жуткой аварии по дороге на Медео

Фото: Zakon.kz

От сильного удара электровелосипед разорвало на несколько частей и их раскидало на десятки метров по проезжей части.

Два человека погибли в жуткой аварии по дороге на Медео

Фото: Zakon.kz

Два человека погибли в жуткой аварии по дороге на Медео

Фото: Zakon.kz

Наездники мотоцикла и велосипеда от столкновения также отлетели на десятки метров от места аварии.


Два человека погибли в жуткой аварии по дороге на Медео

Фото: Zakon.kz


Два человека погибли в жуткой аварии по дороге на Медео

Фото: Zakon.kz


Мотоцикл на боку, уже без водителя, отлетел на сотню метров, что говорит о высокой скорости, на которой он двигался.


Два человека погибли в жуткой аварии по дороге на Медео

Фото: Zakon.kz


Два человека погибли в жуткой аварии по дороге на Медео

Фото: Zakon.kz


Два человека погибли в жуткой аварии по дороге на Медео

Фото: Zakon.kz


Очевидцы, которые по дороге встречали мотоцикл и велосипед, утверждают, что ехали оба спокойно. Очевидцев самой аварии пока не нашли.


Два человека погибли в жуткой аварии по дороге на Медео

Фото: Zakon.kz


На месте работают криминалисты и дознаватели. Они выясняют все детали случившегося.


Два человека погибли в жуткой аварии по дороге на Медео

Фото: Zakon.kz

1 июля автомобиль марки Toyota Camry влетел в придорожный металлический отбойник на 208 км трассы Алматы – Оскемен. На месте погибла пожилая женщина.

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