Два человека погибли в жуткой аварии по дороге на Медеу

В ночь на 3 июля по дороге на Медеу столкнулись мотоцикл и электровелосипед. От сильнейшего удара водителей разбросало по проезжей части и они оба погибли на месте, сообщает корреспондент Zakon.kz с места событий.

Мотоцикл Yamaha и электровелосипед поднимались вверх в южном направлении, двигаясь на Медеу. После одного из поворотов дороги транспортные средства столкнулись.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

От сильного удара электровелосипед разорвало на несколько частей и их раскидало на десятки метров по проезжей части.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Наездники мотоцикла и велосипеда от столкновения также отлетели на десятки метров от места аварии.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Мотоцикл на боку, уже без водителя, отлетел на сотню метров, что говорит о высокой скорости, на которой он двигался.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Очевидцы, которые по дороге встречали мотоцикл и велосипед, утверждают, что ехали оба спокойно. Очевидцев самой аварии пока не нашли.





Фото: Zakon.kz





На месте работают криминалисты и дознаватели. Они выясняют все детали случившегося.





Фото: Zakon.kz

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