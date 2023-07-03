Два человека погибли в жуткой аварии по дороге на Медеу
Мотоцикл Yamaha и электровелосипед поднимались вверх в южном направлении, двигаясь на Медеу. После одного из поворотов дороги транспортные средства столкнулись.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
От сильного удара электровелосипед разорвало на несколько частей и их раскидало на десятки метров по проезжей части.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Наездники мотоцикла и велосипеда от столкновения также отлетели на десятки метров от места аварии.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Мотоцикл на боку, уже без водителя, отлетел на сотню метров, что говорит о высокой скорости, на которой он двигался.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Очевидцы, которые по дороге встречали мотоцикл и велосипед, утверждают, что ехали оба спокойно. Очевидцев самой аварии пока не нашли.
Фото: Zakon.kz
На месте работают криминалисты и дознаватели. Они выясняют все детали случившегося.
Фото: Zakon.kz
1 июля автомобиль марки Toyota Camry влетел в придорожный металлический отбойник на 208 км трассы Алматы – Оскемен. На месте погибла пожилая женщина.