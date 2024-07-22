По дороге на Медео произошла серьезная авария

Ночью 23 июля в Алматы по дороге на Медео в спортивный электромобиль Zeekr 001 влетел мотоцикл Ducati, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы рассказали, что водитель электромобиля двигался в северном направлении.

Фото: Zakon.kz

В это время на встречу двигался водитель мотоцикла. На одном из затяжных поворотов он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Фото: Zakon.kz

В результате мотоциклист на полной скорости столкнулся с Zeekr.

Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что у мотоцикла вырвало колесо и впечаталось в автомобиль.

Фото: Zakon.kz

Мотоцикл улетел на несколько десятков метров.

Фото: Zakon.kz

В результате мотоциклист получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники дорожной полиции разбираются в деталях произошедшего.