В Казахстане утвердили правила назначения выплаты на погребение

Приказом Минтруда от 27 июня 2023 года утверждены Правила назначения и осуществления единовременной выплаты на погребение из средств республиканского бюджета, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при обращении заявителя за назначением единовременной выплаты на погребение через Госкорпорацию физическим или юридическим лицом, осуществившим погребение, при наличии ИИН физического лица или БИН юридического лица заявление подписывается или заверяется ЭЦП заявителя.

Представление документов не требуется при возможности получения их из государственных информационных систем, в том числе из сервиса цифровых документов.

Специалист, принимающий документы, формирует запросы в информационные системы через шлюз "электронного правительства":

в ИС Государственная база данных "Физические лица" – по документам, удостоверяющих личность заявителя.

в ИС "ЗАГС" – по свидетельству о смерти получателя.

Электронные документы формируются, проверяются и используются посредством сервиса цифровых документов.

При отсутствии сведений из ИС физическим или юридическим лицом, осуществившим погребение, к заявлению прилагаются:

документ, удостоверяющий личность лица, осуществившего погребение, либо справка (свидетельство) о государственной регистрации юридического лица или патент индивидуального предпринимателя (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), осуществившего погребение;

сведения о смерти получателя или документ, подтверждающий факт смерти, выданный уполномоченным органом других государств и заверенный апостилем.

При представлении документов, составленных на иностранном языке, нотариус свидетельствует верность перевода документа на казахский или русский язык.



Выплата единовременной выплаты на погребение производится госкорпорацией путем зачисления на банковские счета в уполномоченном органе по назначению единовременной выплаты на погребение. Оплата банковских услуг, связанных с выплатой пособия, осуществляется за счет бюджетных средств.

Заявителю, обратившемуся за назначением единовременной выплаты на погребение посредством портала, в личный кабинет заявителя направляется уведомление о принятии электронного заявления.

Также предусматривается проактивное оказание услуги по назначению единовременной выплаты на погребение.



В этом случае заявления не требуется. Посредством АИС "Е-макет" инициируется запрос в ИС ЗАГС на получение сведений о лице, обратившемся за регистрацией актовой записи о смерти либо в ИС "РПН" для получения сведений о лице, забравшем тело умершего.

После получения необходимых сведений, а также при регистрации телефонного номера получателя на портале через АИС "Е-макет" отправляется sms-сообщение о возможности назначения единовременной выплаты на погребение.

После получения согласия получателя на оказание проактивной услуги, а также иных необходимых сведений получатель через SMS сообщает о подтверждении или предоставлении номера банковского счета.

Днем обращения за назначением единовременной выплаты на погребение через проактивную услугу считается день получения согласия на назначение единовременной выплаты на погребение.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года.