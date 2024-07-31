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В Казахстане выплаты на погребение будут назначать автоматически

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 11:39 Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты населения подготовило поправки в Правила назначения и осуществления единовременной выплаты на погребение из средств республиканского бюджета, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что электронные заявки для назначения единовременной выплаты, поступившие через портал, автоматически регистрируются в электронном журнале регистрации заявлений граждан на назначение.

При этом в правила добавлено, что в случае получения согласия заявителя АИС "Е-макет" осуществляет автоматическую регистрацию заявления в электронном журнале регистрации заявлений (заявок) граждан на назначение единовременной выплаты на погребение в АИС "Е-макет", после которой заявителю направляется уведомление о принятии электронной заявки, удостоверенное ЭЦП уполномоченного органа.

При непрохождении проверки по указанным параметрам АИС "Е-макет" автоматически представляет уведомление об отклонении электронной заявки заявителю.

При назначении единовременной выплаты на погребение через проактивную услугу или через портал АИС "Е-макет" автоматически:

  • формирует ЭМД и электронный проект решения о назначении единовременной выплаты на погребение, утверждает электронный проект решения посредством ЭЦП руководителя уполномоченного государственного органа;
  • в случае отсутствия или некорректности сведений в ЭМД, необходимых для принятия решения о назначении (отказе в назначении), формирует решение об отказе в назначении единовременной выплаты на погребение;
  • автоматически осуществляет постановку электронного проекта решения на выплату в АИС "ЦБД".  

Как пояснили в Минтруда, поправки устанавливают порядок автоназначения, автоформирования,  а также автоутверждения электронных макетов дел по назначению пособий и единовременной выплаты на погребение, что влечет за собой сокращение сроков оказания государственной услуги с семи до одного рабочего дня. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 августа.

В Казахстане с 2022 года в пилотном режиме апробирован механизм оказания государственной услуги по назначению единовременной выплаты на погребение через портал и проактивную услугу.

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