В Казахстане выплаты на погребение будут назначать автоматически

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило поправки в Правила назначения и осуществления единовременной выплаты на погребение из средств республиканского бюджета, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что электронные заявки для назначения единовременной выплаты, поступившие через портал, автоматически регистрируются в электронном журнале регистрации заявлений граждан на назначение.

При этом в правила добавлено, что в случае получения согласия заявителя АИС "Е-макет" осуществляет автоматическую регистрацию заявления в электронном журнале регистрации заявлений (заявок) граждан на назначение единовременной выплаты на погребение в АИС "Е-макет", после которой заявителю направляется уведомление о принятии электронной заявки, удостоверенное ЭЦП уполномоченного органа.

При непрохождении проверки по указанным параметрам АИС "Е-макет" автоматически представляет уведомление об отклонении электронной заявки заявителю.

При назначении единовременной выплаты на погребение через проактивную услугу или через портал АИС "Е-макет" автоматически:

формирует ЭМД и электронный проект решения о назначении единовременной выплаты на погребение, утверждает электронный проект решения посредством ЭЦП руководителя уполномоченного государственного органа;

в случае отсутствия или некорректности сведений в ЭМД, необходимых для принятия решения о назначении (отказе в назначении), формирует решение об отказе в назначении единовременной выплаты на погребение;

автоматически осуществляет постановку электронного проекта решения на выплату в АИС "ЦБД".

Как пояснили в Минтруда, поправки устанавливают порядок автоназначения, автоформирования, а также автоутверждения электронных макетов дел по назначению пособий и единовременной выплаты на погребение, что влечет за собой сокращение сроков оказания государственной услуги с семи до одного рабочего дня.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 августа.

В Казахстане с 2022 года в пилотном режиме апробирован механизм оказания государственной услуги по назначению единовременной выплаты на погребение через портал и проактивную услугу.