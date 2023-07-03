В Кыргызстане разрешили матчество

Судебная коллегия Конституционного суда Кыргызстана признала необходимость разработки института матронима/матчества для детей, достигших 16 лет. Об этом заявила активистка Алтын Капалова, сообщает Zakon.kz.

По словам активистки Капаловой, решение Судебной коллегии Конституционного суда имеет два пункта. Первый пункт связан с тем, что любой совершеннолетний кыргызстанец может взять матчество вместо отчества.

Она заявила, что решение Конституционного суда КР окончательное, обжалованию не подлежит и обязательно для всех госорганов, должностных лиц, объединений на территории страны.

"Я хочу поблагодарить Конституционный суд КР за это решение и поздравить моего 16-летнего сына – Капалова Данияра Алтыновича, который скоро пойдет получать паспорт и сможет взять мое имя в качестве матчества. Особо порадовала формулировка Конституционного суда "институт матчества/матронима". Алтын Капалова

Конституционный суд КР также вынес решение по запрету на матчества для несовершеннолетних детей. Активистка отметила, что женщины все еще не могут дать свое имя своим детям при рождении, но взрослые дети могут взять имя своей мамы.

К слову, на сайте Конституционного суда КР решение по матчеству пока не опубликовано, но имеется календарь заседании, где указано обращение представителей Алтын Капаловой по проверке закона КР «Об актах гражданского состояния» на соответствие Конституции страны.

Ранее государственная регистрационная служба Кыргызстана подала в суд на Алтын Капалову, которая записала трех детей на свою фамилию и дала им матчество вместо традиционного отчества. Активистка посчитала: раз отцы детей не участвуют в их жизни, то их имена не должны значиться в свидетельствах о рождении.



Государственная регистрационная служба (ГРС) страны выразила недовольство такими действиями и подала на нее в суд. Дело прошло через все судебные инстанции и в итоге дошло до Конституционного суда, который также не поддержал Алтын Капалову в этом вопросе.