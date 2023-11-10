Конституционный суд в Кыргызстане пересмотрел решение о матчестве

Решение разрешить матчество вызвало широкий общественный резонанс, затрагивающий моральные принципы, ценности и традиции кыргызского общества, заявили в Конституционном суде Кыргызстана.

В Конституционном суде отметили, что возможность присвоения матчества предполагалась только в экстраординарных случаях, которые требуют к себе особого подхода и принятия законодательных мер, пишет kaktus.media.

"Речь шла о правах лиц, переживших жизненные трагедии и получивших психологическую либо физическую травму или имеющих иной негативный жизненный опыт, связанный с ролью отца в их жизни, подтвержденный судебным актом. Если по этой причине человек не приемлет мужское имя в качестве элемента своего полного имени, при этом такое право предполагалось предоставить только по достижении полной дееспособности, то есть 18 лет", - отметили в Конституционном суде.

В сообщении говорится, что данная позиция суда вызвала широкий общественный резонанс в связи с восприятием преобладающей частью населения института матчества в целом как негативного явления, посягающего на моральные устои, ценности и традиции кыргызского народа.

В связи с этим 9 ноября Конституционный суд принял решение пересмотреть свою позицию и отменил пункт, который давал кыргызстанцам право выбора между матчеством и отчеством.

Конституционный суд в июле 2023 года поставил точку в споре о присвоении матчества детям. В Кыргызстане разрешили брать совершеннолетним гражданам отчество по имени матери - матчество.

Однако далеко не все поддержали это решение: советник президента Чолпонбек Абыкеев, комментируя решение Конституционного суда, привел в пример традицию кыргызов знать имена своих предков по мужской линии до седьмого колена и высказался против матчества. Такого же мнения придерживались и госсекретарь Суйунбек Касмамбетов, а также муфтий Кыргызстана Замир Ракиев.