Добровольное переселение в трудодефицитные регионы: какую господдержку окажут
Добровольное переселение лиц для повышения трудовой мобильности осуществляется по двум направлениям:
- в регионы, определяемые Правительством для добровольного переселения в рамках региональных квот приема переселенцев и кандасов;
- в пределах одной области.
Местный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения размещает перечень населенных пунктов в Электронной бирже труда, в разделе «Переселение» и направляет в центр трудовой мобильности, в карьерные центры, акиматам сельских округов. Переселение в иные населенные пункты, не входящие в перечень, под данную программу не попадает.
В мерах по содействию добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы участвуют лица, ищущие работу, и (или) безработные, кандасы, а также работодатели.
Преимуществом в добровольном переселении на новое место жительства для трудоустройства среди лиц, ищущих работу и безработных пользуются:
- воспитанники и выпускники организаций образования для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 16 до 23 лет;
- выпускники организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;
- граждане, высвобожденные в связи с ликвидацией работодателя – юридического лица либо прекращением деятельности работодателя – гражданина, сокращением численности или штата работников, снижением объема производств, повлекшим ухудшение экономического состояния работодателя.
Содействие в добровольном переселении не распространяется на:
- государственных служащих;
- низкоквалифицированных рабочих, относящихся к девятой группе классификатора занятий НК РК 01-2017;
- граждан, не входящих в состав рабочей силы, за исключением лиц, в составе семьи переселенца.
Меры господдержки предоставляются однократно.
Порядок межрегионального переселения
Межрегиональное переселение осуществляется из трудоизбыточных регионов (регионы выбытия) в трудодефицитные регионы (регионы приема) с обязательным условием по содействию в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы.
Регионами выбытия, имеющими ежегодный прирост населения за последние 10 лет более 2% от численности населения области и (или) плотность населения более 6,4 человек на квадратный километр, определены: Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Кызылординская, Жетысуская области и города Астана, Алматы и Шымкент.
Государственная поддержка добровольно переселяющихся граждан включает:
- предоставление гражданам и членам их семей материальной помощи, за исключением случаев, когда переезд работника осуществляется за счет средств работодателя;
- предоставление служебных жилищ или комнат в общежитиях, за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику жилое помещение;
- профессиональное обучение при наличии потребности работодателя;
- содействие в трудоустройстве и предпринимательской инициативе на новом месте жительства;
- содействие в трудоустройстве у работодателей, участвующих в мерах добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы, с предоставлением субсидий на трудоустройство.
Карьерный центр региона приема в течение 5 рабочих дней после прибытия переселенца готовит проект социального контракта о предоставлении государственной поддержки и направляет для заключения в центр трудовой мобильности.
Центр трудовой мобильности в течение двух рабочих дней подписывает социальный контракт и уведомляет карьерный центр.
Порядок межрегионального переселения с участием работодателей
Для оказания содействия работодателями в межрегиональном переселении карьерные центры совместно с филиалом региональных палат предпринимателей консультируют работодателей о порядке и условиях оказания мер государственной поддержки в рамках добровольного межрегионального переселения.
Работодатели из региона приема, имеющие потребность в трудовых ресурсах, подбирают персонал при помощи:
- Электронной биржи труда:
- путем размещения заявки о вакансиях, с указанием количества необходимых работников в разрезе специальности (профессии) и условиях работы. В информации указываются сведения по обеспечению жильем за счет работодателя, о дополнительных мерах поддержки и обеспечения социальной инфраструктурой:
- выбора соискателей из регионов выбытия путем просмотра резюме.
- выезда в регион выбытия;
- участия в ярмарках вакансий.
Порядок и условия переезда оговаривается работодателем и соискателем в соответствии с договором гражданско-правового характера.
Работодатель после согласования условий переезда направляет сведения о соискателе с указанием количества работников в разрезе специальности (профессии) и условиях работы, а также иных мерах поддержки на рассмотрение региональной комиссии для вынесения рекомендаций о включении в региональную квоту приема переселенцев либо об отказе.
Если соискатель является кандасом, сведения направляется на комиссии по приему кандасов для вынесения рекомендаций о включении в региональную квоту приема кандасов либо об отказе.
Работодателю регионов приема, оказывающему содействие в межрегиональном переселении:
1) предоставляются субсидия на трудоустройство, единовременно в размере 400 МРП (1 млн 380 тыс. тенге в 2023 году) за каждого работника, принятого (субсидия на трудоустройство) при условии:
- трудоустройства на постоянную работу со сроком не менее 2 лет;
- обеспечения жильем;
2) возмещаются часть расходов работодателя в размере 50% от стоимости жилья, но не более 1 160 МРП (4 млн 2 тыс. тенге) для предоставления жилья семье переселенца или кандаса (возмещение расходов) при условии:
- трудоустройства на постоянную работу со сроком не менее 5 лет;
- предоставление жилье не менее 5 лет.
По истечении 5 лет, по соглашению сторон работник соответствии с договором гражданско-правового характера приватизирует жилье.
При предоставлении работодателю субсидии на трудоустройство и возмещении расходов субсидий на переезд, расходы по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг кандасу и переселенцу не возмещается.
Работодатель размещает в АИС «Единая система учета электронных трудовых договоров» сведения по трудовым договорам трудоустроенных работников из числа кандасов и переселенцев.
После заключения социального контракта в течение 1 рабочего дня карьерные центры перечисляют денежные выплаты на лицевой счет работодателя.
Выполнение условий социального контракта контролируется карьерным центром, центром трудовой мобильности и работодателем.
Порядок организации внутриобластного переселения
Внутриобластное переселение осуществляется в пределах области из СНП и моногородов с низким потенциалом экономического развития в СНП, малые и моногорода с средним и высоким потенциалом экономического развития, а также центры экономического роста при наличии возможности обеспечения жильем из государственного жилищного фонда или за счет работодателей, трудоустройства или в развитии предпринимательской инициативы.
Государственная поддержка добровольного внутриобластного переселения включает:
- предоставление лицам и членам их семей материальной помощи, за исключением случаев, когда переезд работника осуществляется за счет средств работодателя;
- предоставление жилищ, служебных жилищ или комнат в общежитиях, за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику жилое помещение;
- профессиональное обучение при наличии потребности работодателя;
- содействие в трудоустройстве и предпринимательской инициативе на новом месте жительства;
- содействие в трудоустройстве у работодателей, участвующих в мерах добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы, с предоставлением субсидий на трудоустройство.
Претенденты, желающие переехать внутри области, подают заявления в карьерные центры с приложением следующих документов:
- копия документа, удостоверяющего личность гражданина РК;
- копия документа, подтверждающие трудовую деятельность (при наличии);
- копия документа об образовании (при наличии).
Карьерные центры, претенденту, имеющему положительную рекомендацию региональной комиссии по вопросам занятости населения, выдают направление на переселение. С переехавшими гражданами центры трудовой мобильности социальной защиты и заключают социальный контракт о предоставлении государственной поддержки по содействию добровольному переселению.
Порядок выплаты материальной помощи
После прибытия на новое место жительства кандасам и переселенцам и членам их семей, а также одиноким лицам, независимо от семейного положения, выплачивается материальная помощь.
Кандасам и переселенцам предоставляется Сертификат экономической мобильности при приобретении жилья в населенном пункте постоянного проживания в регионе прибытия.
Сертификат экономической мобильности – материальная помощь в форме денежной выплаты для покупки, строительства жилья или первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья в рамках ипотечной программы, утвержденной Нацбанком, и (или) документов системы государственного планирования.
Сертификат экономической мобильности предоставляется на семью в размере 50% от стоимости жилья, но не более 1 160 МРП.
Для получения денежной выплаты по сертификату экономической мобильности кандасы и переселенцы подают в карьерные центры заявление, а также пригладывают:
- при покупке жилья – предварительный договор купли-продажи жилья;
- при первоначальном взносе по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья - документ, подтверждающий одобрение банком второго уровня выдачи жилищного займа;
- при строительстве жилья - документ, подтверждающий наличие в собственности кандаса или переселенца земельного участка под индивидуальное жилищное строительство и/или личное подсобное хозяйство.
Карьерные центры перечисляют денежные выплаты по сертификату экономической мобильности:
- при покупке жилья – на лицевой счет продавца в банке в соответствии с предварительным договором купли-продажи жилья в течение 2 рабочих дней после дня принятия решения о выдаче денежной выплаты по сертификату экономической мобильности;
- при ипотечном займе – на лицевой счет банка в соответствии с договором жилищного займа в течение 2 рабочих дней после дня принятия решения о выдаче денежной выплаты по сертификату экономической мобильности;
- при строительстве жилья – на лицевой счет кандаса или переселенца в банке второго уровня или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций:
- 25% от суммы сертификата экономической мобильности, в течение двух рабочих дней после дня принятия решения о выдаче денежной выплаты по сертификату экономической мобильности.
- 40% от суммы сертификата экономической мобильности, в течение двух рабочих дней после дня подтверждения районной (городской) комиссией факта завершения строительных и монтажных работ. Для подтверждения факта завершения строительных и монтажных работ заявитель представляет в карьерный центр заявление с фото, видео фиксаций в произвольной форме.
- 35% от суммы сертификата экономической мобильности, в течение двух рабочих дней после дня подтверждения районной (городской) комиссией по вопросам занятости населения завершения строительства жилья.
Возмещение расходов на переезд осуществляется – единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи.
Возмещение расходов аренде жилья и оплате коммунальных услуг предоставляется ежемесячно до приобретения жилья, но не более 12 месяцев в следующих размерах:
1) для переселившихся в городскую местность:
- в размере 20 МРП для одного человека;
- в размере 25 МРП при количестве членов семьи от двух до четырех;
- в размере 30 МРП при количестве членов семьи пять и более;
2) для переселившихся в сельскую местность:
- в размере 15 МРП для одного человека;
- в размере 18 МРП при количестве членов семьи от двух до четырех;
- в размере 21 МРП при количестве членов семьи пять и более.
Также документ регламентирует порядок приобретения и (или) строительства жилья для переселенцев и кандасов и предоставления служебных жилищ и комнат в общежитиях из государственного жилищного фонда.
Комнаты в общежитиях для молодежи, в том числе состоящих в браке, предоставляются при соответствии следующим условиям:
- возраст до 35 лет;
- наличие действующего трудового договора, либо социального контракта;
- наличие справки об отсутствии недвижимого имущества;
- наличие справки в банке второго уровня об открытие счета.
Комнаты в общежитиях для молодежи предоставляются сроком до 10 лет, и не подлежат приватизации. По решению региональной комиссии по вопросам занятости населения договор найма комнаты в общежитиях для молодежи продлевается однократно, но не более чем на 5 лет.
Приказ введен в действие 1 июля 2023 года.