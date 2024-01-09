Что изменилось в правилах добровольного переселения в трудодефицитные районы Казахстана
Перечень населенных пунктов для добровольного переселения будет утверждать местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения по согласованию с уполномоченным органом по вопросам миграции населения.
В добровольном межрегиональном переселении независимо от региона/государства выбытия теперь участвуют выпускники из числа участников проекта "Жарқын Болашак". Ранее участниками переселения были только кандасы и выпускники проекта "Мәңгілік ел жастары – индустрияға" ("Серпін").
В течение шести месяцев после выпуска из учебного заведения, независимо от времени регистрации в регионе приема переселенцев, им нужно подать заявления в карьерный центр региона приема.
После прибытия на новое место жительства и включения в региональную квоту кандасам и переселенцам и членам их семей, а также одиноким лицам, независимо от семейного положения, выплачивается материальная помощь.
Лица, расторгнувшие брак за последние 36 месяцев до участия в мерах добровольного переселения лиц для повышения трудовой мобильности, предоставляют справку о государственной регистрации расторжения брака в книге записи актов гражданского состояния.
Данная мера внедрена в целях ужесточения ответственности за фиктивное расторжение брака и недопущения получения мер государственной поддержки в одном регионе отдельными членами семьи.
Также внесены поправки, касающиеся выдачи сертификата экономической мобильности.
Сертификат экономической мобильности – материальная помощь в форме денежной выплаты для покупки, строительства жилья или первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным Банком Республики Казахстан, и (или) документов системы государственного планирования.
Сертификат экономической мобильности будут предоставлять не только на семью, но и одиноким лицам, независимо от семейного положения, в размере 50% от стоимости жилья, но не более 1160 МРП (4 282 720 тенге в 2024 году).
Для получения денежной выплаты по сертификату экономической мобильности кандасы и переселенцы подают в карьерные центры заявление, к которому при покупке жилья нужно приложить предварительный договор или договор купли-продажи жилья, с оценкой стоимости приобретаемого недвижимого имущества.
При этом в случае предоставления предварительного договора купли-продажи жилья после получения выплаты по сертификату экономической мобильности предоставляется оригинал договора купли-продажи жилья в течение 45 календарных дней.
В свою очередь, карьерные центры от имени Центра трудовой мобильности в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления рассматривают его, выносят решение о выдаче денежной выплаты по сертификату экономической мобильности и направляют решение в Центр трудовой мобильности для проведения выплаты денежных средств либо принимают решение об отказе в ее выдаче с мотивированным обоснованием причин, также уведомляют заявителя о принятом решении.
Важно отметить, что теперь для совершения сделки с недвижимым имуществом, приобретенным кандасом или переселенцем, за счет сертификата экономической мобильности на праве собственности необходимо получить согласие Центра трудовой мобильности.
Возмещение расходов на переезд осуществляется единовременно в размере 70 МРП (258 440 тенге в 2024 году) на главу и каждого члена семьи. Для возмещения расходов на переезд, а также по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг кандасы и переселенцы подают в карьерные центры заявление. Дополнено, что карьерные центры формируют перечень заявлений и в течение двух рабочих дней направляют в Центр трудовой мобильности для проведения оплаты.
В случае участия в программе "С дипломом в село" переселенцам или кандасам и наличия у кандаса и переселенца и членов его семьи по новому месту жительства жилища на праве собственности, либо жилища в постоянном пользовании из коммунального жилищного фонда со сроком более чем за последние 6 месяцев, жилище, служебное жилище, либо комната в общежитии по новому месту жительства и денежная выплата по сертификату экономической мобильности не представляется, возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг не осуществляется.
Помимо этого, внесенными поправками обновлена форма Социального контракта о предоставлении государственной поддержки по содействию добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы.
Приказ вводится в действие 19 января 2024 года.