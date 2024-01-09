Что изменилось в правилах добровольного переселения в трудодефицитные районы Казахстана

Министерство труда приказом от 29 декабря 2023 года внесло изменения в Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы. Поправками предусмотрено, что одинокие добровольные переселенцы получат деньги на приобретение жилья, сообщает Zakon.kz.

Перечень населенных пунктов для добровольного переселения будет утверждать местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения по согласованию с уполномоченным органом по вопросам миграции населения.

В добровольном межрегиональном переселении независимо от региона/государства выбытия теперь участвуют выпускники из числа участников проекта "Жарқын Болашак". Ранее участниками переселения были только кандасы и выпускники проекта "Мәңгілік ел жастары – индустрияға" ("Серпін").

В течение шести месяцев после выпуска из учебного заведения, независимо от времени регистрации в регионе приема переселенцев, им нужно подать заявления в карьерный центр региона приема.

После прибытия на новое место жительства и включения в региональную квоту кандасам и переселенцам и членам их семей, а также одиноким лицам, независимо от семейного положения, выплачивается материальная помощь.

Лица, расторгнувшие брак за последние 36 месяцев до участия в мерах добровольного переселения лиц для повышения трудовой мобильности, предоставляют справку о государственной регистрации расторжения брака в книге записи актов гражданского состояния.

Данная мера внедрена в целях ужесточения ответственности за фиктивное расторжение брака и недопущения получения мер государственной поддержки в одном регионе отдельными членами семьи.

Также внесены поправки, касающиеся выдачи сертификата экономической мобильности.

Сертификат экономической мобильности – материальная помощь в форме денежной выплаты для покупки, строительства жилья или первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным Банком Республики Казахстан, и (или) документов системы государственного планирования.

Сертификат экономической мобильности будут предоставлять не только на семью, но и одиноким лицам, независимо от семейного положения, в размере 50% от стоимости жилья, но не более 1160 МРП (4 282 720 тенге в 2024 году).

Для получения денежной выплаты по сертификату экономической мобильности кандасы и переселенцы подают в карьерные центры заявление, к которому при покупке жилья нужно приложить предварительный договор или договор купли-продажи жилья, с оценкой стоимости приобретаемого недвижимого имущества.

При этом в случае предоставления предварительного договора купли-продажи жилья после получения выплаты по сертификату экономической мобильности предоставляется оригинал договора купли-продажи жилья в течение 45 календарных дней.

В свою очередь, карьерные центры от имени Центра трудовой мобильности в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления рассматривают его, выносят решение о выдаче денежной выплаты по сертификату экономической мобильности и направляют решение в Центр трудовой мобильности для проведения выплаты денежных средств либо принимают решение об отказе в ее выдаче с мотивированным обоснованием причин, также уведомляют заявителя о принятом решении.

Важно отметить, что теперь для совершения сделки с недвижимым имуществом, приобретенным кандасом или переселенцем, за счет сертификата экономической мобильности на праве собственности необходимо получить согласие Центра трудовой мобильности.

Возмещение расходов на переезд осуществляется единовременно в размере 70 МРП (258 440 тенге в 2024 году) на главу и каждого члена семьи. Для возмещения расходов на переезд, а также по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг кандасы и переселенцы подают в карьерные центры заявление. Дополнено, что карьерные центры формируют перечень заявлений и в течение двух рабочих дней направляют в Центр трудовой мобильности для проведения оплаты.

В случае участия в программе "С дипломом в село" переселенцам или кандасам и наличия у кандаса и переселенца и членов его семьи по новому месту жительства жилища на праве собственности, либо жилища в постоянном пользовании из коммунального жилищного фонда со сроком более чем за последние 6 месяцев, жилище, служебное жилище, либо комната в общежитии по новому месту жительства и денежная выплата по сертификату экономической мобильности не представляется, возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг не осуществляется.

Помимо этого, внесенными поправками обновлена форма Социального контракта о предоставлении государственной поддержки по содействию добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы.

Приказ вводится в действие 19 января 2024 года.