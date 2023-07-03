Легализация иностранных машин в Казахстане завершена

Официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек 3 июля на брифинге сообщила, что прием заявок на легализацию иностранных автомобилей прекращен с 1 июля, передает Zakon.kz.

Как отметила официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек, МВД во взаимодействии с другими госорганами с 23 января проводилась легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

"1 июля прием заявок на легализацию остановлен, за этот период легализовано более 196 тысяч автомобилей. Также поставлено на казахстанский учет свыше 12 тысяч автомобилей –конструкторов, легализация которых начата с 22 мая текущего года". Шугыла Турлыбек

Официальный представитель МВД также уточнила, что всем гражданам, подавшим заявки до 1 июля, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока, при условии соответствия автомобилей предъявляемым требованиям для легализации.

Автомобили, не прошедшие легализацию, могут быть поставлены на временный учет на 5 лет, об этом сообщали в ДП Алматы 22 июня.