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В США в библиотеку вернули книгу спустя 120 лет

старая книга Фото: Facebook/newbedfordlibrary
В библиотеку Массачусетса, штат Западная Вирджиния, вернули книгу спустя 120 лет, сообщает Zakon.kz.

Библиотекарь Стюарт Плейн рассказал, что человек, подаривший стопку книг, предупредил ее, чтобы она обратила внимание на книгу, которая ранее принадлежала другой библиотеке.

Плейн пробрался через стопку и в конце концов нашла книгу "Элементарный трактат по электричеству" Джеймса Клерка Максвелла, взятую в библиотеке Нью-Бедфорда в Массачусетсе с датой возврата 10 декабря 1903 года.

Специалисты определили, что на книге не было наклейки "изъято", поэтому она все еще считалась собственностью библиотеки Нью-Бедфорда. В конце концов Плейн отправил книгу обратно в публичную библиотеку.

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