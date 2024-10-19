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Книгу, взятую перед Первой мировой войной, вернули в английскую библиотеку спустя 113 лет

Книгу вернули в библиотеку спустя 113 лет, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 22:10 Фото: pixabay
Сборник произведений английского поэта Джорджа Байрона, взятый из школьной библиотеки в английском графстве Камбрия, вернули спустя 113 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Guardian, книгу взял ученик по имени Леонард Юбанк.

Как уточняется, парень родился в 1893 году, закончил обучение в школе в 1911 году, после чего поступил в Оксфордский университет. Согласно данным издания, через четыре года Юбанка, несмотря на плохое зрение, призвали на войну, где он погиб в феврале 1916 года.

"Книга, взятая в школьной библиотеке перед Первой мировой войной, была наконец-то возвращена – спустя более века просрочки", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что сборник нашли в начале XX века книга в Уэльсе, после чего находку вернули в школу. Отмечается, что книга может быть одной из наиболее "просроченных" библиотечных книг в истории.

Ранее сообщалось, как читать больше книг за короткое время.

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