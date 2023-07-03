Как в Темиртау отметят День металлурга

Дос-Мукасан, Sadraddin и Мирас Жугунусов по приглашению АО "АрселорМиттал Темиртау" приедут поздравить металлургов с профессиональным праздником.

Традиционно в последнее воскресенье июля в странах СНГ отмечается профессиональный праздник людей огненной профессии – День металлурга. О том, какие мероприятия организовывает в этом году в Темиртау градообразующая компания "АрселорМиттал Темиртау", подробнее в нашем материале.



В этом году День металлурга приходится на воскресенье – 16 июля. В Темиртау принято праздновать этот профессиональный праздник накануне – в субботу. Таким образом, праздничные мероприятия в честь Дня металлурга для горожан состоятся 15 июля, в субботу.

На площади у монумента металлургам будет организована концертная площадка, на которой выступят звезды казахстанской эстрады – "Дос-Мукасан", Мирас Жугунусов и Sadraddin.

"Дос-Мукасан" уже приезжали поздравить металлургов осенью 2022 года на концерт, посвященный Дню Республики. Казахстанские "Битлы" выступали на концерте в Городском дворце культуры. На площади у ГДК были установлены экраны, чтобы те, кто не успел занять места в зрительном зале, смогли увидеть концерт. Желающих увидеть казахстанских "Битлов" было много. После праздника на страницы компании в соцсетях приходило много сообщений от темиртауцев с просьбами пригласить любимых артистов еще раз, но уже на более масштабную площадку. В связи с этим в этом году руководство компании приняло решение пригласить поздравить металлургов с профессиональным праздником "Дос-Мукасан" снова. Для молодежи города выступят артисты, которые сегодня также на пике популярности – Sadraddin и Мирас Жугунусов.

Концертная программа начнется в 18:00. В ходе мероприятия среди работников Стального департамента будет проведена лотерея, 50 счастливчиков получат велосипеды. Сбор заявок на участие стартовал две недели назад и продолжится до 10 июля. Подробная информация о том, как принять участие, размещена на странице в Instagram.

Завершится праздник салютом.

Также в рамках празднования Дня металлурга запланированы чествования передовиков, торжественное открытие Аллеи Славы – Доски Почета и вручение работникам металлургического комбината орденов "Еңбек Даңқы".